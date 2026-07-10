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Парче от двигателя на самолет на Ryanair счупи прозорец, мъж почти излетя от него ВИДЕО

Машината е кацнала аварийно в Солун

10.07.2026 | 11:48 ч. 15
Парче от двигателя на самолет на Ryanair счупи прозорец, мъж почти излетя от него ВИДЕО

Самолет на Ryanair извърши аварийно кацане на летище "Македония" в Солун, след като прозорец в кабината се счупи по време на полет.

По време на полет, изпълняващ маршрута Солун-Мюнхен, няколко минути след излитане се чул силен шум, а прозорец се пръснал, ранявайки 61-годишен сръбски пътник.

Според информация, цитирана от VORIA кабината е била разхерметизирана, кислородните маски са паднали и 61-годишният пътник, който е седял точно до счупения прозорец, е изглеждал почти наполовина извън самолета.

В самолета е настъпила паника, пътниците са крещяли панически

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Както съобщава ERT, изглежда, че парче от двигателя се е отчупило, ударило е прозореца и го е счупило.

61-годишният ранен мъж е транспортиран с линейка на EKAB с наранявания на врата и изгаряния от триене до AHEPA. Линейка на EKAB е взела и бременна жена, която е била до пострадалия, която е била преместена в болница "Хипократ" като предпазна мярка и е изписана.

Пътниците, които са в добро здравословно състояние, вече са отпътували за Германия с друг самолет.

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Тагове:

Ryanair инцидент Солун Атина аварийно кацане
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