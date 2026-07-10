Парче от двигателя на самолет на Ryanair счупи прозорец, мъж почти излетя от него ВИДЕО

Самолет на Ryanair извърши аварийно кацане на летище "Македония" в Солун, след като прозорец в кабината се счупи по време на полет.
По време на полет, изпълняващ маршрута Солун-Мюнхен, няколко минути след излитане се чул силен шум, а прозорец се пръснал, ранявайки 61-годишен сръбски пътник.
Според информация, цитирана от VORIA кабината е била разхерметизирана, кислородните маски са паднали и 61-годишният пътник, който е седял точно до счупения прозорец, е изглеждал почти наполовина извън самолета.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
В самолета е настъпила паника, пътниците са крещяли панически
Както съобщава ERT, изглежда, че парче от двигателя се е отчупило, ударило е прозореца и го е счупило.
61-годишният ранен мъж е транспортиран с линейка на EKAB с наранявания на врата и изгаряния от триене до AHEPA. Линейка на EKAB е взела и бременна жена, която е била до пострадалия, която е била преместена в болница "Хипократ" като предпазна мярка и е изписана.
Пътниците, които са в добро здравословно състояние, вече са отпътували за Германия с друг самолет.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.