Зеленски търси нов тласък за мирните преговори с помощта на пратениците на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в опит да бъдат съживени дипломатическите усилия за прекратяване на войната с Русия.

Преговорите под ръководството на Съединените щати за уреждане на конфликта са в застой, след като вниманието на Вашингтон се насочи към Близкия изток, а Москва продължи да настоява Украйна да отстъпи свои територии.

"Току-що разговарях с пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Проведохме добър и важен разговор за това как да дадем нов тласък на дипломацията и да доближим мира. Нуждаем се от мир с достойнство и Украйна отдавна е готова за него. Екипите ни остават в тесен контакт, включително за изпълнението на всичко, което обсъдихме“, написа Зеленски в „Екс“.

Руският външен министър Сергей Лавров съобщи, че в четвъртък ще се срещне с американския си колега Марко Рубио в кулоарите на регионална среща на върха в Манила. Двамата ще обсъдят войните в Украйна и Иран.

През последните месеци Киев изглежда успява да забави руското настъпление в източната част на страната и значително разшири ударите си с дронове по цели в Русия, нарушавайки всекидневието там през петата година от войната.

Москва същевременно засили смъртоносните ракетни атаки срещу Киев, като изстреля десетки трудни за прехващане ракети в момент, когато запасите на украинската противовъздушна отбрана са силно изчерпани.

Русия многократно е настоявала Украйна да се изтегли от частите на източния регион Донбас, които все още контролира, като предварително условие за мирно споразумение. Киев отхвърля това искане.

Войната отне живота на стотици хиляди души и се превърна в най-кръвопролитния конфликт в Европа след Втората световна война.