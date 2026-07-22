Патовата ситуация между Зеленски и Федоров: Никой не е готов на отстъпки

Президентът Володимир Зеленски и бившият министър на отбраната Михайло Федоров остават в политическа пауза, като нито една от страните не желае да направи компромис, тъй като протестите срещу уволнението на министъра са прекъснати за три дни, съобщиха запознати с въпроса хора пред Kyiv Independent.

Дни след като хиляди хора се събраха срещу уволнението на Федоров, двата лагера остават ангажирани с максималистичните си позиции.

Зеленски уволни главнокомандващия Александър Сирски в опит да успокои обществения гняв, но няма намерение да възстанови Федоров като министър на отбраната.

Вчера украинският президент заяви, че е предложил на Федоров "видна позиция в правителството“, фокусирана върху укрепването на технологичния сектор на Украйна.

Междувременно Федоров ясно заяви, че ще се върне само като министър на отбраната и не желае да приеме друга роля в правителството. Той все още не е отговорил на неотдавнашното предложение на Зеленски.

"Те ще продължат да говорят за това“, каза човек, запознат с въпроса.

Резултатът може да определи не само бъдещото ръководство на украинската армия, но и дали демонстрациите ще се възобновят по-късно тази седмица.

От Федоров до Сирски

Уволнението на Федоров миналата седмица веднага предизвика протести в цяла Украйна. Много украинци се затрудняваха да разберат защо президентът отстрани един от най-популярните си министри, на когото се приписва постигането на осезаеми резултати по време на война.

Зеленски предложи само едно публично обяснение, посочвайки предполагаем конфликт между Федоров и Сирски, припомня Kyiv independent.

Първият ден на демонстрациите се фокусира почти изцяло върху уволнението на Фьодоров. До втория ден обаче протестите започнаха да се развиват.

Сергий Стерненко, бившият съветник на Федоров и един от най-влиятелните активисти в Украйна, посвети предаване на живо на 17 юли, за да критикува Сирски. В него той обвини главнокомандващия, че е прикривал инциденти с приятелски огън и е умишлено отслабвал някои украински бригади по време на руски нападения.

Други публични личности и военни ветерани повториха критиките, като изместиха разговора от самото уволнение на Федоров към лидерството на Сирски.

Напрежението между двамата мъже отдавна се очакваше.

Федоров представляваше реформаторски подход, съсредоточен върху иновациите, децентрализацията и технологичната модернизация.

За разлика от него, Сирски залага на силно централизирана командна структура, вкоренена в съветската военна доктрина. Той е обект на критики заради склонността си към прекомерен контрол върху детайлите (т.нар. "микромениджмънт“) и заради поддържането на това, което критиците определят като "командна култура от съветски тип".

Промяната във фокуса на общественото внимание се ускори след нов скандал около полк "Скелия“.

Като едно от най-големите щурмови формирования на Украйна, наброяващо над 10 хиляди души личен състав, полкът беше разширен в рамките на усилията на Сирски за създаване на специализирани щурмови части. Той приема новомобилизирани попълнения и изпълнява високорискови щурмови задачи.

На 23 юни украинската медия "Бабел“ публикува подробни твърдения за злоупотреби в полка, като съобщи за най-малко 25 смъртни случая сред новобранците, настъпили извън бойни действия. По-късно бяха установени още седем такива случая.

Точно по време на протестите руските сили плениха двама украински войници от "Скелия“ по време на операция, при която украинското знаме беше издигнато в Костянтиновка – в район, за който подразделението твърдеше, че е прочистен от руски войски.

В същия ден анонимен украински канал в Telegram публикува видеоклип с логото на "Скелия“, в който трима предполагаеми членове на подразделението – държащи знамена с портрети на Сирски и Зеленски – заявяват, че културният център в Костянтиновка е прочистен и украинското знаме е издигнато.

Впоследствие видеоклипът беше премахнат от канала в Telegram, но все още е достъпен в други платформи.

Докладите засилиха вниманието към ръководството на Сирски и засилиха призивите за неговото уволнение.

До втория и третия ден от протестите скандиранията "Сирски вън“ станаха толкова често срещани, колкото и исканията за възстановяване на Федоров на поста.

Зеленски промени курса

Президентската канцелария бързо осъзна, че общественият гняв е започнал да се променя. Още преди протестите Зеленски лично заяви пред депутати от своята партия "Слуга на народа“, че в идеалния случай той би заменил както Федоров, така и Сирски.

С нарастването на критиките към главнокомандващия, президентът започна активно да търси негов заместник.

През последните няколко дни Зеленски се срещна с потенциални кандидати за поста, съобщи служител, запознат с дискусиите, пред Kyiv Independent.

Тези срещи съвпаднаха с усилията за овладяване на нарастващата негативна реакция.

В същото време Зеленски поддържаше директен контакт с Федоров. Осъзнавайки популярността на бившия министър, президентът му предложи друга висша позиция в екипа си.

Зеленски предложи на Федоров да ръководи модернизацията на армията, било като съветник на президента, било като вицепремиер.

Предложението отразяваше убеждението на президента, че Федоров би могъл да продължи много от започнатите от него реформи, без да се връща в Министерството на отбраната.

Често сравняван с "украинския Илон Мъск“, но по отношение на иновациите, а не на политиката, Фьодоров ръководеше реформи, обхващащи широк спектър от дейности - от използването на дронове във войната и модернизацията на армията до ограничаването на достъпа на руските сили до системите Starlink и координирането на удари по руската логистика.

Той също така инициира военна реформа, която сам определи като "непопулярна, но изключително важна“.

Без компромис

За Федоров обаче предложението никога не е било приемливо.

Според хора, запознати с позицията му, той е казал на Зеленски, че възнамерява да се върне само като министър на отбраната.

Той вярва, че реформите, които е стартирал през шестте месеца си на поста, могат да бъдат завършени само от тази позиция.

Федоров заяви, че мандатът му като министър на отбраната е бил съсредоточен върху три приоритета, включително реформиране на набирането на военни, основен ремонт на обществените поръчки за отбрана и увеличаване на доставките на дронове за армията.

Президентската канцелария обаче не е показала готовност да промени курса си.

Длъжностни лица около Зеленски смятат, че общественият натиск до голяма степен се е изместил от Федоров към Сирски, което намалява политическата цена.

Екипът на Федоров вижда ситуацията по различен начин.

Те смятат, че продължителният обществен натиск може да принуди Зеленски към нов обрат, подобно на това, както широко разпространените демонстрации миналата година тласнаха президента да се оттегли от усилията си за отслабване на антикорупционните институции на Украйна.

"Изглежда, че се опитват да отстранят главнокомандващия само за да уталожат протестите“, заяви пред украинските медии източник, запознат със ситуацията, пожелал анонимност и добави: "Но изглежда, че хората по улиците очакват ясно обяснение за всички тези решения.“

Именно тази сметка стои в основата на настоящата патова ситуация.

Докато протестите в Киев продължаваха, Зеленски изглеждаше все по-склонен да пожертва Сирски, за да успокои общественото недоволство, с надеждата, че това ще бъде достатъчно.

Миналата седмица първоначалният избор на Зеленски за министър на отбраната беше тогавашният министър на вътрешните работи Игор Клименко. Кандидатурата обаче бързо срещна трудности и предизвика незабавна негативна реакция сред обществеността.

С ескалацията на протестите Зеленски се насочи към друг кандидат. Той предложи Евген Хмара, изпълняващия длъжността ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), който е оглавявал Центъра за специални операции "Алфа“ към ведомството.

Хмара е широко уважаван във военните среди и номинацията му е приета много по-благосклонно от много от демонстрантите.

Хмара скоро беше назначен за изпълняващ длъжността министър на отбраната от правителството, като официалното потвърждение ще бъде направено от парламента след президентска номинация. Парламентът технически е във ваканция до 18 август, а Зеленски все още не е номинирал официално Хмара за щатния пост.

Краен срок до петък

Поредният протест срещу уволнението на Федоров и оставането на Сирски на поста му се състоя в Киев на 20 юли. Стотици демонстранти се събраха в столицата, докато в други украински градове се проведоха по-малобройни митинги.

След демонстрацията в понеделник организаторите обявиха тридневна пауза, давайки на Зеленски срок до 24 юли да изпълни двете им основни искания: възстановяване на Федоров на поста министър на отбраната и освобождаване на Сирски от длъжността главнокомандващ.

Очакванията в офиса на Зеленски са, че замяната на Сирски би задоволила протестиращите, за да предотврати възобновяването на демонстрациите.

Властите също така се надяват, че с отслабването на обществения натиск, Федоров няма да има друг избор, освен да преразгледа алтернативната правителствена роля, която вече му е предложена.

Хора, близки до бившия министър, обаче изглеждат готови да чакат.

Засега нито една от страните не отстъпва.

Следващото изпитание идва на 24 юли, когато ще стане ясно дали само замяната на Сирски е достатъчна, за да задоволи протестиращите, или исканията за възстановяване на Федоров биха били достатъчни, за да върнат хората на улицата.