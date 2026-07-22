Ограничават движението на камиони по "Тракия" и "Струма" и през Кресненското дефиле в петък и неделя следобед

В петък и неделя следобед временно ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 т в двете посоки по автомагистрала (АМ) "Тракия", АМ "Струма" и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. "Симитли" (при 376-ти км) до граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Кулата".

Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В петък – 24 юли, ограничението ще е между 16:00 и 23:00 ч., а в неделя – 26 юли - от 15:30 до 22:00 ч.

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път към Черноморието.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В неделя ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища.

По-рано този месец премиерът Румен Радев апелира водачите да шофират с отговорност. Той увери, че правителството работи усилено за дълбока системна промяна в пътния сектор.