Проф. Владимир Чуков: Ще има ескалация на напрежението между САЩ - Иран

Войната в Иран се възстановява, без да бъде прекъснат този меморандум за разбирателство между САЩ и Иран. Битката е на терена, битката е в медиите, битката е психологическа, хибридна, каза в интервю пред БНР арабистът и анализатор проф. Владимир Чуков.

"Но очевидно е, че там ще има ескалация, тъй като при нас има 8 американски самолета, в Израел дойдоха 10 и се очаква огромната част от тези, които бяха в Европа, да бъдат дислоцирани в Израел – някъде около 100. От Кувейт американските военни отидоха в Йордания и затова Иран насочи своите най-тежки удари. Така че войната си е война, ще видим дали ескалацията ще надделее, или това, което се предложи от посредниците - Пакистан и Катар, добавяйки още едно 10-дневно примирие ще се приеме", предупреди професорът.

Той счита, че докато не се реши проблемът с Ормузкия проток, няма да стане нищо:

"В бъдеще какво ще стане? На срещата в Анкара Ердоган е говорил с Тръмп за сериозен икономически план - целият поток на енергоресурсите, а те са 20% от световните, и които регулират цената на нефта, да се пренасочи по сухопътни артерии и жп. И очевидно ще бъде ускорен планът през Сирия, Ливан, Турция. Твърдя, че тези сухопътни коридори са в наша полза. Перспективите са ясни."

Проф. Чуков коментира нотата на Иран до българското МВнР и реална заплаха или вътрешна пропаганда е тя. И предупреди политиците и медиите да не изнасят класифицирана информация като технически параметри на техника и бойни действия.