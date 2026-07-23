Федоров отхвърли отправените от Зеленски предложения

Бившият министър на отбраната Михайло Федоров няма да приеме никакъв друг пост, предложен от президента Володимир Зеленски, освен този на министър на отбраната.

Коментарът на Федоров последва поредица от срещи със Зеленски след освобождаването му от длъжност на 14 юли – ход, който предизвика протести в цялата страна с искане за възстановяването му на поста, пише Kyiv independent.

По-рано същия ден Зеленски съобщи, че е предложил на Федоров няколко алтернативни позиции, включително тази на вицепремиер по въпросите на военните иновации.

"Благодарен съм на президента за всички предложени възможности. Въпреки това, днес в страната има само три позиции, които, наред с войските на бойното поле, реално определят хода на войната: президентът на Украйна, министърът на отбраната и главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна“, се казва в изявление на Федоров, разпространено до медиите.

"Ето защо няма да приема никакъв друг пост освен този на министър на отбраната", казва още Федоров.

По-рано днес от президентската администрация съобщиха, че преговорите между продължават.

Уволнението на Сирски

Зеленски е дал само едно публично обяснение за това защо не е назначил отново Федоров за министър на отбраната, като се е позовал на предполагаем конфликт между него и тогавашния главнокомандващ Олександър Сирски, който беше освободен от длъжност на 21 юли на фона на протести.

Уволнението на Сирски беше едно от двете искания на протестиращите. Другото беше възстановяването на Федоров на поста министър на отбраната. Тъй като второто искане остава неизпълнено, организаторите на протеста призоваха за безсрочни демонстрации, започващи на 24 юли.

"Нито една друга роля не дава реалните правомощия за борба с корупцията при обществените поръчки, за завършване на трансформацията на армията, за планиране и провеждане на асиметрични операции срещу врага, за изкореняване на културата на лъжи и липса на отчетност в системата или за финализиране на инициативите, които екипът ни вече е стартирал в Министерството на отбраната“, заяви Федоров.