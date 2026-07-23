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Иран към САЩ: Отговорът ще бъде мощен и решителен, всеки, който помага е легитимна мишена

"Нашата отбранителна доктрина е ясна: око за око",

23.07.2026 | 08:10 ч. 53
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че Техеран ще предприеме ответни действия, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни заплахите си за удари по мостове и електроцентрали в Ислямската република.

"Нашата отбранителна доктрина е ясна: око за око", написа Арагчи в социалната мрежа X.

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"Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктура, ще предизвика мощен и решителен отговор. Тези, които подпомагат подобна агресия, независимо от вида подкрепа, също ще бъдат смятани за легитимни мишени", подчерта иранският външен министър.

По-рано в сряда Тръмп заяви, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала при всеки ирански удар срещу кораб в Ормузкия проток.

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Тагове:

иран саш война Доналд Тръмп Абас Арагчи
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