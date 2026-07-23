Иран към САЩ: Отговорът ще бъде мощен и решителен, всеки, който помага е легитимна мишена

Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че Техеран ще предприеме ответни действия, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни заплахите си за удари по мостове и електроцентрали в Ислямската република.
"Нашата отбранителна доктрина е ясна: око за око", написа Арагчи в социалната мрежа X.
"Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктура, ще предизвика мощен и решителен отговор. Тези, които подпомагат подобна агресия, независимо от вида подкрепа, също ще бъдат смятани за легитимни мишени", подчерта иранският външен министър.
По-рано в сряда Тръмп заяви, че американската армия ще разрушава по един мост или електроцентрала при всеки ирански удар срещу кораб в Ормузкия проток.
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Our defense doctrine is clear: eye for an eye.
Any aggression against Iran, including our infrastructure, will compel a powerful and decisive response.
Those who contribute to such aggression, whatever the kind of support, will also be considered as legitimate targets.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 22, 2026