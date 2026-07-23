Леопард нахлу в магазин за алкохол и нападна продавач (ВИДЕО)

Шокиращи кадри показват момента, в който свиреп леопард нахлува в магазин за алкохол и напада ужасен служител.

Драматично видео запечатва как хищникът скача в магазина, а секунди по-късно се нахвърля върху 25-годишния продавач Санджай Гурджар в град Тодарайсингх в Северна Индия. Леопардът размахва острите си като бръснач нокти към младия мъж и издава силен рев. Санджай изпищява от ужас, докато между него и дивото животно започва ожесточена схватка. В крайна сметка служителят успява да отблъсне леопарда, скрива се зад щанда на магазина, а след това прескача плота и побягва навън.

"Някак успях да отблъсна леопарда и се затичах към изхода. Докато бягах, спуснах ролетната щора. След това изгубих съзнание", разказва Санджай.

След като остава без достъп до жертвата си, голямата котка започва да се движи из магазина. Тя събаря кашони и бутилки, които се разбиват в пода, а след това се крие под щанда. Санджай успява да спусне металната ролетна щора на магазина и така затваря леопарда вътре.

Камери за видеонаблюдение отвън показват, че малко преди да нахлуе в магазина, хищникът напада и 40-годишен мъж, след което се втурва вътре и атакува продавача. По-рано същата сутрин същият леопард нападнал и друг човек, след като слязъл в града от близките хълмове малко преди 9:00 часа. Единият пострадал е горският доброволец Ракеш. Той бил извикан да провери храстите, където местни жители забелязали животното, но леопардът внезапно се нахвърлил върху него.

При атаките били ранени и тримата мъже, а властите започнали мащабна петчасова операция по издирването и залавянето на хищника. Полицията е отцепила периметър с радиус около 500 метра около магазина и е затворила главния пазар в района, докато на място пристигне специализиран екип за спасяване на диви животни. Специалисти по дивата природа успели да упоят леопарда с един приспивателен изстрел около 14:00 часа, съобщиха официални представители, цитирани от The Sun.

По данни на властите леопардът е петгодишен мъжки екземпляр. Предстои да премине медицински прегледи, след което ще бъде върнат обратно в естествената си среда.