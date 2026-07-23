От какво зависи успехът на Драхати и ще се превърне ли в изкупителна жертва?

През 2014 г., докато подкрепяни от Русия бойци се опитваха да превземат Мариупол, бронирана машина проби барикада, отскочи във въздуха и се устреми напред. Офицерът, който даваше заповедите в украинската бойна машина на пехотата, беше Михайло Драпати - млад майор, който по-късно щеше да си изгради репутация на смел и решителен командир. След драматичния инцидент Драпати каза пред украинските медии, че шофьорът му го е предупредил, че пред него има барикада. Той каза, че е отговорил: "Сравнете я със земята!"

В късно вечерно телевизионно обръщение във вторник, 43-годишният Драпати беше назначен от президента Зеленски за нов главнокомандващ на Украйна, замествайки генерал Александър Сирски, обучен в Съветския съюз командир с прякор "Касапинът".

Повишаването на Драпати по време на критичен етап от войната с Русия дойде на фона на политическа криза, която избухна миналата седмица, когато Зеленски уволни Михайло Федоров, реформаторския министър на отбраната, който се сблъска със Сирски заради плановете му за разширяване на използването на дронове и други технологии. Отстраняването му предизвика протести в Киев и други градове в Украйна.

"Ще работя отговорно, съсредоточено и с уважение към хората, които защитават нашата държава днес", написа Драпати в социалните мрежи. Той също така благодари на Сирски за работата му по укрепване на армията и подписа с думите: "Слава на нацията. Смърт на [нашите] врагове."

Драпати, който говори в подкрепа на Федоров след уволнението му, заяви, че Зеленски му е възложил задачата да засили контраофанзивните операции, включително в Русия. След като новината за назначението му се разпространи, видео на "летящата" му бронирана машина от Мариупол стана отново популярно в украинските социални мрежи.

Подвизите на Драпати в Мариупол през 2014 г. също така му помогнаха да изведе батальона си от обкръжение по време на нощна операция, която предотврати залавянето на стотици войници от сили, лоялни на президента Путин.

Завършил Националния университет за отбрана на Украйна, той бързо се издигна в йерархията, избирайки военната позивна Рубин, и служи като заместник-командващ на съвместните сили, когато Русия започна пълномащабното си нахлуване през 2022 г. Той командваше сили, които спряха руското настъпление към Кривой Рог, родния град на Зеленски, и участва в освобождението на Херсон. През 2024 г. Зеленски го назначи за командир на сухопътните сили на Украйна. Той веднага обяви, че ще проведе реформи, за да се опита да изкорени корупцията.

Той подаде оставка само седем месеца по-късно, след като руски удари убиха повече от 40 войници в учебни центрове, заявявайки, че висши военни служители трябва да поемат отговорност за своите провали, вместо да се опитват да отклоняват вината. Два дни по-късно Зеленски го назначи за началник на обединените сили. Като защитник на технологичните иновации, той се счита за уважаван от обикновените войски.

Федоров приветства назначаването на Драпати.

"Това вдъхва глътка свеж въздух и нова надежда в борбата на свободните хора за свобода и справедливост. Това е глас за промяна, който не може да бъде игнориран", заяви той.

Не е ясно обаче дали протестиращите, които настояват за незабавното възстановяване на Федоров като началник на отбраната, ще бъдат доволни

Зеленски каза, че е предложил на Фьодоров нова роля в правителството, свързана с "технологичния сектор", но не даде други подробности. Федоров отказа предложението, защото каза, че не разбира защо е бил отстранен като началник на отбраната, съобщи уебсайтът „Украинска правда“, позовавайки се на източници.

"Бабел", украинска медия, която наскоро разкри предполагаемите смъртоносни побоища на мобилизирани войски в Скеля - полк, който се отчиташе директно на Сирски, цитира източник от генералния щаб на армията, който каза, че успехът на Драпати ще зависи от това дали му е позволено да привлече свои хора. Източникът също така каза, че Драпати ще трябва бързо да се научи как да борави с политическите умения, необходими за поста:

"За съжаление, това е нещо, което изобщо не се преподава в националния военен университет."

Володимир Фесенко, украински политически анализатор, каза, че "собствените политически грешки" на Зеленски са причинили неотдавнашния обрат и че епизодът не вещае нищо добро за надеждите на президента да си осигури втори мандат.

"За пореден път стана ясно, че вътрешната политика е именно слабото място в президентството на Володимир Зеленски. И това е сериозен проблем за него, особено в контекста на претенциите му за втори президентски мандат. Защото на следвоенните избори именно вътрешнополитическите въпроси, заедно с осигуряването на сигурността на страната, ще излязат на преден план", написа той, цитиран от The Times.

Валери Залужни, предшественикът на Сирски като главнокомандващ, пише:

"Ще бъде много трудно за новия главнокомандващ... Много по-трудно, отколкото си представя."

Той също така описа Драпати като "човек на честта".

Залужни, който сега е посланик на Киев във Великобритания, планира евентуално да се противопостави на Зеленски за президентския пост, съобщават украинските медии. Украйна не е провеждала президентски избори от 2019 г. поради руската инвазия и не е ясно кога ще се проведат.

Проучване на общественото мнение, публикувано в сряда, показа, че рейтингът на доверие към Федоров се е увеличил от 35% на 65% за една седмица, което го прави втората най-доверена фигура в Украйна. Залужни оглави списъка със 70%, докато Кирило Буданов, ключов президентски помощник, беше трети с 62%. Зеленски беше четвърти с 50%, според социологическата агенция Rating Group.

Въпреки че назначаването на Драпати се разглежда като победа за украинското гражданско общество, то не прави нищо за решаване на проблема с човешките ресурси в армията, а някои анализатори предупреждават за завишени очаквания.

"Всички тук очакват чудо от поредния главнокомандващ", написа Микола Белесков, старши анализатор в "Come Back Alive" - благотворителна организация, която предоставя помощ на украинските военни.

Той обаче каза, че ако не се намери начин за решаване на проблемите на армията, Драпати скоро ще се превърне в изкупителна жертва.

В Русия Кремъл омаловажи назначението, заявявайки, че то няма да има никакво влияние на бойното поле

Някои руснаци, подкрепящи войната, се подиграха с фамилията на новия украински командир, която звучи много подобно на руската дума "драпат", която означава да бягаш панически. Юрий Подоляка, виден прокремълски военен блогър, обаче го определи като "сериозен противник".

"Това е лошо за нас. Генерал, който се издигна по време на войната и я разбира, е страховит противник", написа той.

Въпреки несигурността, която обзе украинските военни през последните дни, няма намаляване на ударите с дронове в Русия. През последните четири дни Украйна удари четири склада, принадлежащи на Wildberries, най-големият онлайн търговец на дребно в Русия.

В събота осем души бяха убити при атаки срещу складове в Тамбов, град на 230 мили от Украйна, и Електростал, град близо до Москва. Атаките унищожиха и стоки на стойност най-малко 150 милиарда рубли [1,4 милиарда британски лири], принадлежащи на малки предприятия, използвали Wildberries като свои дистрибутори, според Forbes. Още два склада на Wildberries, в Краснодарски и Ставрополски край, бяха ударени през нощта, ранявайки 15 души.

Зеленски заяви, че Wildberries участва в снабдяването на руската армия с компоненти за дронове и навигационно оборудване, както и други материали. Други украински служители заявиха, че компанията се използва от доброволчески групи за снабдяване на руските войски на фронтовата линия. Сред артикулите за продажба на уебсайта ѝ са детектори за дронове, както и бронежилетки и каски, чиято ефективност се рекламира като "доказана по време на специалната военна операция".

В сряда Зеленски също така назначи генерал-майор Игор Скибюк за нов началник на Генералния щаб. Скибюк, който преди това беше вторият командир, беше описан от Зеленски като "високоопитен офицер, който защитаваше Украйна рамо до рамо с новия главнокомандващ".

Зеленски също така заяви в сряда, че е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в опит да съживи усилията за прекратяване на войната с Русия.

Преговорите, водени от САЩ, за разрешаване на конфликта са в застой, откакто вниманието на Вашингтон се насочи към Близкия изток, докато Русия се придържа към твърдото си искане Украйна да отстъпи територия.

"Току-що говорих с пратениците на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Беше добър, важен разговор за това как да се съживи дипломацията и да се доближи мирът", написа Зеленски в X. "Необходим е мир - мир с достойнство, и Украйна отдавна е готова за него. Нашите екипи поддържат тесен контакт, включително за да проследят всичко, което сме обсъждали."

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в четвъртък, в кулоарите на среща на върха в Манила, за да обсъдят войните в Украйна и Иран.