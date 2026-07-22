Рейтингът на одобрение за Федоров скача и изпреварва този на Зеленски

Рейтингът на одобрение на бившия министър на отбраната Михайло Федоров скочи от 35% на 65% през последната седмица, надминавайки този на президента Володимир Зеленски, според проучване на общественото мнение, публикувано от "Rating Group“ на 22 юли.

Проучването е проведено на 20 и 21 юли, съобщават украинските медии.

Федоров, който се ползваше с репутацията на изключително ефективен ръководител, беше освободен от поста министър на отбраната по време на правителствени рокади на 16 юли. Оттогава хиляди демонстранти излизат ежедневно по улиците в цялата страна, за да протестират срещу уволнението му.

Според данните от проучването 72% от анкетираните не подкрепят уволнението му, 5% го одобряват, а 17% заявяват, че са безразлични.

Федоров заема второ място по рейтинг на одобрение, докато бившият главнокомандващ Валерий Залужни оглавява списъка със 70%. Рейтингът на началника на Главното разузнавателно управление Кирило Буданов е 62%.

Зеленски се нарежда едва на четвърто място с рейтинг на одобрение от 59%, докато 54% ​​от анкетираните одобряват световния шампион по бокс в тежка категория Олександър Усик, а рейтингът на бившия президент Петро Порошенко е 21%.

Рейтингът на одобрение на бившия главнокомандващ Олександър Сирски е спаднал от 39% на 23% през последната седмица.

През изминалата седмица хиляди протестиращи настояваха за уволнението на Сирски на фона на конфликта му с Фьодоров. В крайна сметка той беше освободен от длъжност от Зеленски късно вечерта на 21 юли, а на мястото му беше назначен Михайло Драпати.

Уволнението на Сирски беше подкрепено от 55% от анкетираните, докато 15% бяха против, а 19% заявиха, че са безразлични.

От всички запитани 22,3% заявиха, че биха гласували за Зеленски на първия тур на бъдещи президентски избори, 14,9% биха гласували за Залужни, а 13% биха избрали Фьодоров.

Електоралният рейтинг на Буданов е 7,2%, докато 5,9% биха гласували за Усик, а 4,6% биха подкрепили Порошенко.

Липсваше информация относно евентуален втори тур.

Според няколко предишни социологически проучвания както Залужни, така и Буданов биха победили Зеленски на втори тур. В други проучвания пък Зеленски би спечелил балотажа.