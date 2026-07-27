Ще се превърне ли Иран в политически гроб за Тръмп?

САЩ поставят на пауза ударите срещу Иран в очакване на дипломатически пробив.

"Виждаме на повърхността някакви събития - военни действия и тяхното спиране, но в дълбочина си седи един проблем. Той е свързан с контрола върху Ормузкия проток. От май месец вече не е за ядрените оръжия на Иран, не е за прекратяване на балистичната програма, спиране на подкрепата на Иран за неговите съюзници, а единствената тема е Ормузкият проток. Важно е кой ще контролира корабоплаването - дали Иран ще наложи своята воля и ще установи контрол върху Ормузкия проток, или той ще бъде оставен в състоянието, в което беше преди началото на тази война - да бъде за свободно корабоплаване", каза експертът по международна и национална сигурност Ивайло Иванов в студиото на "България сутрин".

По думите му

на Доналд Тръмп му липсва стратегия как да излезе от "дупката, в която е попаднал".

"Иран се очертава като политическия гроб на Доналд Тръмп. От тази ситуация има изход в две посоки - или Тръмп трябва да признае исканията на Иран, което означава да остави неговия контрол върху Ормузкия проток, или от друга страна единственият начин да се гарантира отварянето на Ормузкия проток е провеждането на сухопътна операция - дали ограничена, дали пълномащабна. За последното Доналд Тръмп нито има желание, нито воля", допълни Иванов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че Тръмп няма и подкрепата нито на Американския конгрес, нито на американското общество.

"В началото на тази операция той не само, че не потърси подкрепата на своите съюзници, но и той не търси подкрепата на Конгреса и американското общество. Това го оставя пред много труден избор. Той искаше да спечели евтина вътрешнополитическа слава. В преговорите с Оман, Иран се опитва да направи по-привлекателна и приемлива идеята за контрол върху Ормузкия проток - той няма да бъде изцяло ирански, а съвместен с Оман. Но това отново е промяна на статута на Ормузкия проток", поясни гостът.

Според него американската администрация се намира в безизходица.

"Видя се, че оказването на военен натиск върху Иран не води до желания резултат - отварянето на Ормузкия проток. Не е нужно Иран да контролира Ормузкия проток, а е достатъчно да създава "надеждни" заплахи за корабоплаването. А администрацията на Тръмп няма стратегия как да излезе от цялата тази ситуация. Всичко, което може да бъде поразено от военна гледна точка, беше поразено. Но в тези паузи Иран доста бързо успява да възстанови военната си инфраструктура, основно достъпа до подземните хранилища, където са складирани балистични ракети и дронове", коментира експертът.

Той добави, че все пак и двете страни са в тежка ситуация.

"Оценката на повечето анализатори е, че Иран може да издържи по-дълго, отколкото САЩ, като всичко минава през цената на енергоносителите и петрола. Имаме ускоряване на негативните процеси спрямо световната икономика. Резервът на петрола на САЩ е на най-ниското си ниво от 1893 година. И двете страни тестват волята си. Правени са изчисления спрямо размера на таксите за Ормузкия проток и е изчислено, че Иран годишно може да прави приходи само от такси до 90 млрд. долара", каза още Ивайло Иванов.

Нотата от Иран към България

"България не е заплашена от това, което най-много се спекулира - преки военни удари от Иран, защото това няма как да се случи. Съвсем нормално е хората да са притеснени. Но трябва да им бъде обяснено, че няма такива заплахи.

Това, че сме член на НАТО, ни пази, нямаме пряка връзка между нас и Иран. Можеше да откажем американските самолети да кацнат в "Безмер". Даването на разрешението за самолетите е правилното решение, тъй като това е от национален интерес за нас", категоричен е експертът по сигурност.