“Възраждане” не изключва възможността за терористична атака в София

ПГ на “Възраждане" е категорично против разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер", с аргумента, че България рискува да бъде въвлечена в чужд военен конфликт.

Според депутатът Димо Дренчев селата около авиобазата се превръщат в потенциална мишена за атаки.

"Иран има техническата възможност да достигне България с хиперзвукови ракети. Опасността от удар върху базата не е твърде голяма, не вярвам, че Иран биха си позволили да атакуват член на НАТО”, каза в студиото на "Денят ON AIR" Дренчев, но добави, че не трябва да подценяваме опасността от терористична атака.

Според депутат от “Възраждане” войната се е превърнала във война за отваряне на Ормузкия проток, а голяма част от корабите "плащат нещо като рекет".

Терористичен атентат в софийското метро може изцяло да се впише в плановете на Иран, алармира Дренчев пред Bulgaria ON AIR.

Депутатът е категоричен - разполагането на тези самолети значително повишава този риск и САЩ не са в състояние да ни защитят от терористична атака.

Дренчев припомни заявката на САЩ, че ще се ремонтира летището във "Враждебна" и също ще бъде използвано за военни цели: "Да бъде използвано за кацане на големи военни самолети".

Според него докладите на нашите служби са като изрезки от вестници и не ни предпазват от нищо. Той е категоричен, че службите ни не могат да предотвратят терористичен акт.

Забележки към Бюджет 2026

"Възраждане" определя бюджета като финансова авантюра и предупреждава за нарастващ дълг и нова тежест за българските данъкоплатци.

Дренчев съобщи, че партията му ще подкрепи някои от предложените текстове.

"Закриването на Комисията по досиетата беше крайно време да се случи. В бюджета няма никакви разчети в табличен вид - коя мярка колко ще струва. Разрешили си на нападжиите да влизат в търговски обекти и да конфискуват всички пари там. Ще изземват парите, ако фирмата има задължения към НАП. Средствата там не е задължително да бъдат собственост на фирмата", обясни депутатът.

Гледайте видеото с целия разговор.