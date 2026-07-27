Висш генерал на НАТО: Алиансът е готов за бойно поле като това в Украйна

Върховният генерал на НАТО заяви, че вярва, че силите на съюзниците биха могли да оцелеят на бойно поле като това в Украйна, препълнено с дронове, електронна война и постоянно наблюдение.

"Мисля, че отговорът е, че сме готови за това", заяви генерал Алексус Гринкевич от ВВС на САЩ, Върховен съюзнически командващ в Европа на НАТО, пред Business Insider по време на Международното авиационно изложение във Фарнборо, Англия, тази седмица, като даде нова увереност в момент, когато войната се променя бързо.

Гринкевич, един от двамата стратегически командващи на НАТО, ръководи военните операции на алианса. Той заяви, че силите в цяла Европа се обучават да действат в условия, подобни на тези в Украйна.

"Всеки ден се учим от украинците – как се справят с това", каза Гринкевич.

Фронтовата линия, простираща се през южната и източната част на Украйна, се е превърнала в това, което войниците и официалните лица описват като широка "зона на смърт", която се простира на 10 до 20 километра от линията на контакт, а на някои места понякога и по-далеч.

Зоната е силно наситена с дронове, които постоянно наблюдават бойното поле отгоре и са способни да атакуват както войници, така и превозни средства. Всяко движение може да предизвика смъртоносен, прецизен удар.

Украинските специални сили, действащи в зоната на смъртта, редовно носят пушки с помпено действие, за да унищожават руски дронове, управлявани чрез оптични кабели; този тип дронове са способни да устоят на заглушаването на сигнала, което може да извади от строя радиочестотните системи.

В зоната на поражение, която според украински официални лица и войници се разширява, войниците често слизат от превозните средства и ги оставят зад себе си, за да вървят пеша километри наред, разпръскват се, за да се раздалечат един от друг и да избегнат създаването на големи мишени, и все повече разчитат на безпилотни средства като наземни роботи за логистика и евакуация на ранени.

Преобладаващото присъствие на нова военна технология в зоната на поражение подчертава колко много се е променил конфликтът от мащабната руска инвазия през 2022 г. Министерството на отбраната на Украйна съобщи по-рано този месец, че дроновете вече съставляват около 90% от всички удари – драматична промяна в една война, която някога беше предимно изтощителна артилерийска битка.

НАТО, изправено пред това, което военното ръководство описва като засилваща се руска заплаха, все по-често поглежда към Украйна за уроци как да се води битка на съвременно бойно поле –

такова, където малки квадрокоптери, натоварени с експлозиви, преследват пехотата на фронтовата линия, а дронови лодки се сражават с въздушните патрули.

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Гринкевич посочи, че НАТО провежда "редица учения, при които дори каним украинци да участват като сили на противника“. Той заяви, че това е помогнало за усъвършенстване на способността на НАТО да води войните на бъдещето.

През март, например, екип на противника, ръководен от украинци, използва дронове, за да победи сили на НАТО в учение за морски бой край бреговете на Португалия. Сценарият беше част от по-мащабно учение, което според НАТО помогна за подготовката за използване и отбрана срещу заплахата от безпилотни надводни плавателни съдове.

Френският адмирал Пиер Вандиер, върховен съюзнически командир по трансформацията на НАТО, заяви, че такива учения са изцяло положителни за алианса. „Мисля, че постигнахме нещо велико там, защото това предизвика своеобразно пробуждане“, каза той пред Business Insider.

Вандиер, другият стратегически командир на НАТО, ръководи усилията за модернизация на алианса. Той заяви, че според него участието на Украйна прави алианса по-добра бойна сила.

Силите на НАТО са включили подобни поуки от Украйна в своето обучение и доктрина, а в някои случаи са внедрили оръжия, доказали се на бойното поле, като системата за противодействие на дронове "Меропс", която САЩ спешно изпратиха в Близкия изток в началото на войната с Иран.

Длъжностните лица от НАТО усвояват уроците от войната и чрез други инициативи, като например Съвместния център за анализ, обучение и образование (JATEC) – програма, която използва данни в реално време от конфликта в Украйна, за да подпомогне планирането на отбраната на съюзниците.

Военни длъжностни лица, пряко ангажирани в JATEC, заявиха пред Business Insider миналата година, че програмата е взаимноизгодна; НАТО помага на Украйна да се справи с някои от най-неотложните проблеми на войната, докато Киев споделя своя опит от бойното поле със съюзниците.