Измама: Онлайн тръгнаха фалшиви документи за дарение към "Сияние"

Фалшиви документи и невярна информация, съдържаща твърдения за събиране на дарения от страна на ГД "Сияние" от жертви на ПТП, се разпространяват онлайн. За това сигнализира Николай Попов, лидер на гражданското сдружение. По думите му те се разпространяват в различни страници, близки до определени политически сили.

"Не се доверявайте на подобна измама! ГД ""Сияние е неформално гражданско движение. То няма юридическа регистрация, няма банкови сметки и не приема дарения. Аз, като физическо лице, също не събирам и не приемам дарения от никого, още по-малко от жертви на ПТП. Напротив – дарявам лични средства за лечението на болни деца.

Паралелно с това се разпространяват различни сигнали срещу мен, съдържащи абсурдни твърдения. Тези документи не са автентични и представляват откровени фалшификати, чиято единствена цел е да ме дискредитират.

Зад тази кампания стоят лица, които оперират с огромен финансов ресурс, придобиван чрез застрахователни обезщетения по дела за ПТП, посредством натиск върху пострадали, манипулации и други неправомерни действия. В мое лице те виждат сериозна заплаха за интересите си.

За изпълнители на тази черна и грозна кампания са избрани анонимни страници и лица, многократно осъждани за клевета, със запорирани сметки и имущество. Този случай е поредното потвърждение, че у нас липсват дори елементарни механизми за превенция и противодействие на подобен род фалшификации, клевети и фалшиви новини.

Призовавам медиите и обществото да проверяват внимателно източниците на подобни публикации и да не допускат разпространяването на неверни твърдения като установени факти. Истината винаги излиза наяве. Никакви фалшификати, клевети и манипулации няма да ме откажат от каузата за справедливост и безопасност по българските пътища", написа Попов в своя позиция по темата.