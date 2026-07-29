Украйна и Русия си размениха удари, има убити и ранени цивилни

Украински удари с дронове са убили най-малко трима души вчера в граничната руска Белгородска област, а 19 души са ранени при нападение срещу автобус, съобщи руското Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс. Ведомството осъди остро атаките.

Областните власти обявиха, че удари с безпилотни летателни апарати по търговски обект в село близо до границата е отнело живота на двама души. Още една жертва има при атака близо до Белгород.

Автобус е попаднал под обстрел в град Шебекино, до границата с Украйна. 18 от 19-те ранени пътници са били откарани в болница.

Москва обвинява Украйна в систематични удари по автобуси в различни руски области.

Според говорителя на руското външно министерство Мария Захарова последните удари говорят, че Украйна взима на прицел руския обществен транспорт с "маниакална последователност, отмъщавайки на обикновените хора за нарастващите си неуспехи на фронта".

Междувременно назначените от Москва власти в окупираните части от украинската Донецка област казаха, че вчера са били ранени петима души при "удар с дрон по автобус".

Русия обвини Украйна и за нападение миналия месец срещу рейс с беларуски деца, които са отивали на летен лагер. Тогава бе убита жена, а 6 деца бяха ранени, припомня Ройтерс.

Руска атака по бензиностанции

Руските сили атакуваха две бензиностанции в украинската гранична Сумска област, предаде Укринформ, като се позова на публикация в приложението Телеграм на началника на Сумската областна военна администрация Олег Григоров.

"Руските удари с дронове по бензиностанции в Сумска област продължават. Тази нощ руснаците удариха бензиностанции в районите на Суми и Степанивка", гласи публикацията на Григоров.

Според първите подадени информации няма пострадали.

Украински отговор

Междувременно губернаторът на руската Рязанска област Павел Малков съобщи в Телеграм за пожар в промишлено предприятие, причинен от украинско нападение с дрон. Той не предостави подробности за това какво точно се произвежда там.

В Рязанска област има големи индустриални комплекси, сред които нефтопреработвателен завод, както и логистичен център, посочва Ройтерс.

Жена загина, а мъж беше ранен, след като при украинска атака отломки от ракета поразиха жилищен блок в южния руски пристанищен град на Азовско море Таганрог, съобщи днес в приложението Телеграм губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар. В Таганрог се намират редица промишлени предприятия, както и терминал за износ на зърно.