Идея на Инфантино за правата на Мондиала разгневи европейски футболни нации

Британският премиер Анди Бърнам критикува предложенията на президента на ФИФА Джани Инфантино за продажба на дялове от търговските права за Световното първенство по футбол на частни инвеститори.

Разгневените европейски футболни нации, членки на УЕФА, ще проведат извънредна среща днес, след като бе съобщено за плановете на Инфантино.

Според спортния кореспондент на “Скай нюз” Роб Харис, той иска да създаде дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара и да продаде над 20% от новата FIFA Forward Enterprise, като набере 4,2 милиарда долара, предаде кореспондентът на БНР.

Анди Бърнам, който е фен на английския клуб Евертън, заяви: "Нека го кажа съвсем директно. Футболът не принадлежи на инвеститорите. Той принадлежи на хората, които пълнят трибуните и които стоят край страничната линия седмица след седмица, независимо от времето. Световното първенство не е продукт.

Това е най-голямото състезание в световния спорт и никога не е било на никого да го продава. Футболът принадлежи на феновете. Винаги е било така и винаги ще бъде така", каза Бърнам.

По-рано вестник "Таймс" съобщи, че вече са проведени преговори с лица, близки до администрацията на американския президент Доналд Тръмп и лично с него за това Инфантино да стане "възложител" на нова компания, която ще придобие търговските права за турнира, като схемата има потенциал да му донесе десетки милиони приходи.