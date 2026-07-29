Украинският "Amazon за войната" доставя бойни дронове на фронта само за 8 дни

Войниците на фронта, които купуват дронове от украинския пазар за бойни технологии Brave1 Market, получават оборудването си в рамките на около осем дни, съобщи Киев във вторник. Украинското министерство на отбраната заяви, че услугата е съкратила средното време за доставка на налични артикули от две седмици на осем дни, пише BI.

Brave1 Market функционира като платформа в стила на Amazon за дронове и технологии за противодействие на дронове, като позволява на местните производители да публикуват продуктите си онлайн. Военните подразделения могат да закупуват тези оръжия или системи директно и да оставят отзиви и оценки, които да виждат колегите им.

Онлайн услугата предлага над 4 000 артикула, вариращи от квадрокоптери за атака с изглед от първо лице и части за дронове до тактическо оборудване и боеприпаси.

Министерството на отбраната добави във вторник, че само през юни Brave1 Market е изпълнило поръчки за дронове на стойност около 5 милиарда гривни, или 111 милиона долара.

Не е ясно колко от тази сума представлява действително изразходвани средства от войските; Brave1 разполага със система от ePoints, която позволява на военните части да натрупват кредити на пазара за потвърдени унищожени руски дрони или унищожена руска техника. Други постижения, като евакуирането на съслуживци с наземни дронове, също носят точки.

Министерството съобщи през юни, че украинските войски са поръчали над 500 000 дрона, използвайки своите ePoints.

Системата е проектирана специално, за да насърчи пряката конкуренция между производителите.

"Производителите могат да видят колко подразделения използват техните продукти, колко e-точки им носят месечно и да следят ефективността им във времето", заяви прес-екипът на Brave1 през ноември, когато пусна нов информационен панел "кабинет на производителя", който показва статистически данни за всеки продаден продукт в сравнение с тези на конкурентите.

Важно е да се отбележи, че Brave1 е само един от многото източници, от които войските получават своите дронове. Украйна заяви, че планира да закупи около 7 милиона атакуващи дронове тази година, което се равнява приблизително на 19 000 дрона на ден.

Министерството на отбраната осигурява много от тези дронове, като изпраща големи пратки от малки атакуващи квадрокоптери към фронтовите линии. Украинските граждански организации за групово финансиране също предоставят хиляди дронове на конкретни подразделения, които се нуждаят от тях или се представят добре.