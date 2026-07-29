Ангел Найденов: Взети са мерки за засилена охрана на въздушното ни пространство

България разреши временното разполагане на американски самолети-цистерни и военнослужещи в авиобаза "Безмер".

"До осем американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи ще бъдат разположени на летището в авиобаза "Безмер" до 1 октомври. Донякъде има разлика с предишното разполагане на самолетите през месец март-април, защото бойните действия и удари бяха много по-мащабни, много по-силни. Това бе ситуация, която предполагаше по-интензивното използване на самолетите-цистерни, които бяха на българското летище", каза бившият министър на отбраната Ангел Найденов в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че аргументът, който беше използван в нотата на американското посолство тогава, бе, че американските самолети се разполагат за учение.

"Нотата постъпва на 17 февруари, решението се взема около този период - 17-18 февруари. Въздушните удари и бойните действия все още не бяха започнали, те започнаха на 28 февруари, но основанието за разполагане на самолетите тогава не бяха променени. Но се знае, че тези самолети бяха използвани тогава за зареждане на бойните самолети на САЩ във въздушно пространство, което е извън територията на България и извън българското въздушно пространство. Ситуацията е променена и с това, че Иран натрупа самочувствие, което му позволи да отправи предупреждение към всички страни, които предоставят логистична подкрепа на САЩ", коментира Найденов в ефира на Bulgaria ON AIR.

От думите му стана ясно, че това са почти всички членки на НАТО, с изключение на Испания.

"Дали са нараснали рисковете и заплахите в сравнение с предишното разполагане? Не. И при предишното разполагане имаше отправена нота, имаше опити на Иран да изстреля ракети към свои съседи или към територии, които са страни членки на НАТО. Ракетите, потенциално изстреляни към Турция, бяха унищожени. Гаранциите за сигурността на България не са се променили в предишното разполагане. Това са гаранциите, които са свързани с интегрираната противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени системи на териториите на Турция, Гърция", подчерта гостът.

"Съществуват рискове, които са свързани с асиметрични действия - хибридни заплахи с дезинформация, терористични актове, саботажи, кибератаки. След заседанието на съвета беше ясно посочено, че са предприети мерки в няколко посоки, една от тях е засилване на охраната на авиобаза "Безмер" както от страна на военните части, така и от страна на МВР. Предприети са мерки за засилена охрана на въздушното ни пространство", поясни бившият министър на отбраната.

Полша предупреди Украйна, че може да даде своите 14 изтребители МиГ-29 на България.

"До известна степен бях объркан от информацията, която се появяваше какво искаме да закупим. Но в крайна сметка разбирам, че това, към което е насочено нашето внимание, са резервни части. И не става въпрос за 14 МиГ-29. Министърът на отбраната опроверга информацията, че се стремим да закупим бойни самолети. Донякъде Полша използва интереса на България като своеобразен натиск към Украйна, за да получи спорния достъп до ноу-хауто при производството на дронове, да си осигури сътрудничество с Украйна при производството на дронове", коментира Найденов.