Защо все още сте необвързани - 8 въпроса, които да си зададете

Защо все още съм необвързана? Защо не мога да намеря сродната си душа? Всички добри мъже ли са вече заети? Или още по-лошо... Нещо не е наред с мен?! Не сте сами, ако чувствате, че сте опитали всичко, за да намерите своя специален човек, и нищо не се получава. Истината е, че няма магия в тази тема. Просто си задавате грешните въпроси.

Например, ако се фокусирате върху негативите – като например това, че нямате гадже, въпреки че искате такова – трябва да се съсредоточите върху това, което е хубаво във вас, и да накарате тази светлина да свети, като проектирате тези добри качества. Можете да намерите сродната си душа, но първо трябва да направите вътрешна работа и да отговорите на някои въпроси за това кои сте и какво ви пречи да привлечете сродната си душа. Вярвайте в себе си. Нищо не е наред с вас! И все още има добри мъже, които също искат връзки!

Намерете отговорите на въпросите, които сте се страхували да зададете или не сте знаели да зададете, и ще се изненадате колко много ще научите за това кои сте и какво искате в една връзка. След като разберете тези неща, можете да започнете да идентифицирате какво ви е пречило да намерите истинската любов.

Вашите отговори на тези 8 въпроса могат да обяснят защо все още сте необвързани:

1. Наистина ли съм щастлива?

Радостта е вътрешен процес. Трябва да намерите неща, които ви правят щастливи, и да ги правите често. Хората са привлечени от истински щастливи хора. Как се чувстваме вътрешно, обикновено се вижда отвън. Когато сте истински щастливи, вие отразявате тази радост на другите като лъч светлина, който помага да привлечете качествени мъже и връзки.

2. Наистина ли се чувствам добре с това коя съм и уверена в собствената си кожа?

Хората са склонни да привличат подобни степени на самочувствие у другите. Ако имате ниско самочувствие, сте склонни да привличате други с ниско самочувствие. И обратно, ако искате да привлечете някой с високо самочувствие, имате нужда от това качество в себе си. Ето един трик: Бъдете себе си с най-добрите си приятелки, които виждат недостатъците ви и не се интересуват, защото доброто е толкова добро. Това е истинското ви аз, което трябва да бъде показано като сладък тоалет. Това не само ще ви помогне да се чувствате по-уверени в ситуации на срещи, тъй като няма да се „преструвате“, но и ще привлечете някой със здравословно самочувствие като вашето.

3. Чувствам ли, че имам нещо достатъчно добро, което да предложа на мъж?

Трябва да определите какво най-много харесвате в себе си. Не е нужно да привличате целия свят. Подходящият човек ще види златото във вас, но само ако му позволите да го види - и ако самата вие ​​в това вярвате. Ако не харесвате нищо в себе си, как очаквате някой друг да го направи?

4. Страхувам ли се, че няма да намеря правилния човек и ще бъда сама?

Това е много често срещан страх. Колкото повече харесвате себе си и разпознавате какво искате в един специален човек, толкова повече увеличавате шансовете си да привлечете правилния партньор. Но трябва да правите нещата, които вече ви харесват, за да бъдете забелязани от правилния мъж. Може би този човек е там и прави тези неща!

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