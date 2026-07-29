Пожарите в Ретимно и Лесбос са достигнали неконтролируеми размери

Пожарът в Крия Вриси, Ретимно, се превърна в трагедия. Двама сезонни пожарникари загинаха, след като превозното им средство беше обхванато от пламъците.

От сряда сутринта в различни райони на Гърция избухват последователни пожари, основно в зоните, които пожарната служба е определила като високорискови.

Пожари продължават в Крит - в Крия Вриси, Ретимно, и Агия Триада, Ласити, както и в Пломари, Лесбос. Пламъците в Ретимно и Лесбос са достигнали неконтролируеми размери, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Контролирани възобновявания на пожарите се наблюдават на Парос, докато фронтовете в Месара, Ираклио, Гитео, Агеранос в община Източен Мани, както и в Артемида, са овладени.

Големият пожар, който избухна по-рано в района на Крия Вриси в община Агиос Василиос, Ретимно, продължава да бушува при изключително силни ветрове.

За овладяването на огъня противопожарните сили са значително подсилени. В гасенето участват 190 пожарникари с 10 групи пехотинци от 3-и и 19-и EMODE, както и 40 превозни средства. От въздуха периодично работят 4 самолета и 4 хеликоптера.

Цистерни с вода и строителна техника от община Агиос Василиос също оказват помощ. Силните ветрове с пориви, достигащи 7 бала по скалата на Бофор, затрудняват работата на пожарникарите.

За проследяване на развитието на пожара ESKEDIK получава непрекъснати изображения чрез термо и оптична камера от дрон.

Заради развитието на пожара системата за спешни уведомления 112 беше задействана многократно за превантивна евакуация на жители и посетители от околните райони.

Съобщения за евакуация бяха изпратени за Крия Вриси към Ретимно, за районите Сахтурия и Мелампес към Агия Галини, както и за Агиос Георгиос, Агиос Павлос, Триопетра, Агия Галини и района на Орне към по-безопасни места.

Регион Крит беше изложен на много висок риск от пожари - категория 4.

Двама пожарникари загубиха живота си при големия пожар в Ретимно, след като бяха блокирани в превозното си средство, обхванато от пламъците.

"Днес е изключително труден ден за пожарната служба. По време на операция по потушаване на пожара в агролесовъдството в района на Крия Вриси в Ретимно, двама пожарникари загубиха живота си", се посочва в изявление на пожарната служба.

От пожарната служба изразиха дълбока скръб и съболезнования към семействата и близките на загиналите служители.

Наземни и въздушни сили на пожарната служба, доброволци и екипи на службите за гражданска защита продължават борбата с горския пожар около Пломари, Лесбос, който гори от 14:00 ч.

Фронтът към районите Агиос Исидорос и Плагия на изток изглежда е напълно ограничен. Другият фронт на северозапад продължава да създава затруднения, като се потушава с помощта на самолети и хеликоптери за гасене на горски пожари.

Кметът на Митилини Панайотис Христофас благодари на пожарната служба, доброволците и всички, които са помогнали за овладяването на пожара при трудни метеорологични условия.

В ход е операция на гръцката брегова охрана за оказване на помощ и спасяване на хора в морската зона на Агиос Павлос, Ретимно, заради пожара в района на Крия Вриси.

Общо 29 души са били спасени от кораби на бреговата охрана (CG) и спасителен кораб (SV), с помощта на частни плавателни съдове. Първоначално са били спасени 17 души, а след това още 12. Два крайбрежни спасителни кораба, една спасителна лодка и частни плавателни съдове остават в района в готовност.

По време на гасене на пожар в Агеранос, Гитио, пожарникар е бил намерен в безсъзнание извън периметъра на огъня. След като е транспортиран с линейка на EKAB, той е откаран в болница "Спарта", където е обявен за мъртъв. Ръководството на пожарната служба изрази дълбока скръб и съболезнования към семейството и близките на загиналия.

Ситуацията остава изключително трудна заради горския пожар в района на Агия Триада в Сития, Ласити.

Според информация на местни медии двама пожарникари са били ранени по време на гасенето, докато са работили с още 23 свои колеги на фронта на пожара. Двамата са били незабавно транспортирани до местен здравен център за медицинска помощ.

Следващите 48 часа се очаква да бъдат особено критични за остров Крит заради силните ветрове, които създават опасни условия за избухване и бързо разпространение на пожари.