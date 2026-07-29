Срещата Тръмп-Зеленски доведе до пробив, който не е свързан с “Пейтриът”

Срещата на президента Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп премина в атмосфера, определена от украински представители като топла, но донесе малко резултати за Киев, съобщиха за Kyiv Independent източници, запознати с разговорите.

Единственият възможен пробив е убеждаването на основните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър най-накрая да посетят Киев. Дуото преговарящи на няколко пъти посети Москва, но посещение в украинската столица не последва.

Представител на САЩ, запознат с планирането, отбеляза, че посещението все още не е окончателно потвърдено, но може да се състои в рамките на следващите две седмици.

Дали визитата действително ще се осъществи, все още не е ясно.

Съобщение достига до Тръмп

Идеята набра скорост точно преди срещата на Зеленски с Тръмп.

Американската консервативна влиятелна фигура Лора Лумър, която наскоро посети Украйна, което е драматична промяна в предишните ѝ възгледи за войната, многократно постави под въпрос защо пратениците на Тръмп са посетили Москва, но никога Киев.

В интервюта от украинската столица тя подчерта, че има малко основания за многократни контакти с Русия - страна, подкрепяща Иран във войната със САЩ, при едновременен отказ да се посети Украйна.

По-късно тя повдигна въпроса директно с Тръмп по време на телефонен разговор от Киев.

"Ако други високопоставени дипломати можеха да дойдат тук...“, каза Лумър на президента.

Според запознати с дискусиите, същият аргумент по-късно се появи отново по време на срещата на Тръмп със Зеленски.

Украйна иска повече

Зеленски пристигна във Вашингтон с надеждата да си осигури много повече от символично посещение.

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Основиният въпрос остана ракетите-прехващачи "Пейтриът“ - единствените оръжия, с които Украйна разполага в момента и които могат надеждно да прехванат руски балистични ракети.

"Въпросът е дали те ще предоставят ракетите“, каза пред украинското издание преди срещата един от украинските служители, пътували до САЩ.

Украйна продължава да изпитва критичен недостиг на ракети прехващачи за системите "Пейтриът“, докато Русия засилва ракетните удари срещу Киев и други градове. След приключването на разговорите обаче не бяха поети конкретни ангажименти за допълнителни доставки.

Зеленски заяви пред Тръмп, че Украйна се нуждае от поне 300 ракети преди настъпването на зимата, за да предотврати срив на енергийната инфраструктура вследствие на руските атаки.

Вместо това единственият конкретен резултат бяха подновените обещания от страна на САЩ, че Уиткоф и Кушнър ще пътуват до Киев.

"Много добронамерено, но все пак неясно“, коментира по-късно същият делегат и добави: "Най-важното, от което се нуждаем, са ракети за противовъздушна отбрана – ще видим дали ще има някакъв напредък".

Дори към тези планове за посещение, в Киев се отнасят с предпазливост. Пратениците и преди са обсъждали визита в Украйна, без обаче да я осъществят.

Киев е важен сега

Няколко фактора изглежда тласкат Вашингтон най-накрая да изпрати своите преговарящи на украинска земя.

Американски представители подготвят пореден опит за съживяване на мирните преговори и вярват, че условията са се променили достатъчно, за да оправдаят нов дипломатически натиск.

Според един американски представител, Белият дом все повече вярва, че както Москва, така и Киев може би вече имат причини да обмислят въздушно прекратяване на огъня.

Украйна драстично разшири ударите срещу руска военна инфраструктура, логистични центрове и стратегически цели дълбоко в Русия.

Междувременно Русия засили ракетните атаки и атаките с дронове срещу украински градове, като многократно насочва вниманието си към Киев и други цивилни населени места.

Вашингтон смята, че тези променящи се динамики биха могли да направят споразумението за спиране на въздушните атаки по-постижимо от по-широко прекратяване на огъня.

Очаква се това послание да формира основата на следващата дипломатическа инициатива.

Първо Русия, после Украйна

Дори посещението да се състои, е малко вероятно Киев да бъде първата спирка на пратениците.

Според запознати с планирането лица, се очаква Уиткоф и Кушнер първо да пътуват до Москва, преди да продължат към Украйна.

Съществува и едно по-прозаично препятствие.

Откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване през 2022 г., Украйна затвори въздушното си пространство, превръщайки железопътния транспорт в единствения практичен начин за достигане до Киев.

"За тях пътуването с влак е отделен въпрос“, отбеляза човек, запознат с обсъжданията.

Въпреки това украинските представители смятат, че вероятността за осъществяване на визитата сега е по-голяма, отколкото когато и да било, откакто администрацията на Тръмп възобнови посредническите си усилия.

"Те искат да отидат в Москва, така че искат да се отбият и в Киев, щом и без това са на път натам“, коментира украински представител.