Стоев: ПП е готова да застане зад Гюров, ако се кандидатира за президент

Ако Андрей Гюров реши да се кандидатира за президент, „Продължаваме промяната“ е готова да застане зад него. Това заяви заместник-председателят на Народното събрание и депутат от ПП Стою Стоев пред БНТ. По думите му президентската кампания вече е започнала, а формацията е в готовност да застане зад евентуална кандидатура на Гюров.

„Смятаме, че ако г-н Гюров реши да се кандидатира за президент, защото това е негово лично решение, нашата партия е в пълна готовност да му окаже всякаква подкрепа. Убеден съм, че с последните действия на г-жа Йотова той има изключително голям шанс да бъде следващият президент на Република България“, каза Стоев.

Той уточни, че до този момент не е взето формално партийно решение, тъй като първата стъпка е самият потенциален кандидат да заяви желание да участва в президентската надпревара.

„Коректно е първо самият човек да реши дали иска да влезе в тази битка. След това много бързо ще преминем през вътрешнопартийната процедура. Абсолютно съм убеден, че г-н Гюров ще получи подкрепата на „Продължаваме промяната“ и цялата помощ, която пожелае от нас“, каза още депутатът.

На въпрос дали зад подобна кандидатура биха застанали и останалите формации от демократичното пространство, Стоев подчерта, че може да говори единствено от името на собствената си партия.

„Мога да отговарям само за „Продължаваме промяната“. Това е решение на всеки един от субектите във форума за демократично действие, както и на „Демократична България“. Мисля, че в крайна сметка ще имаме общо решение, но към момента мога да говоря единствено от името на нашата партия като нейн член“, каза Стоев.

Попитан дали партийна кандидатура на ПП няма да затрудни търсенето на по-широка обединителна фигура, Стоев отказа да разкрие повече подробности, но увери, че подкрепеният от формацията кандидат ще спечели президентските избори.

„На 25 октомври ще видите. Според мен следващият президент няма да се казва Илияна Йотова, защото кандидатът, когото ние ще подкрепим, ще бъде следващият президент на Република България“, заяви представителят на ПП.

Стоев отправи и критики към вицепрезидента Илияна Йотова, като я обвини, че не е изпълнила ролята си на коректив на изпълнителната власт.

„На разговорите, които имахме, тя не скри немалка част от критиките си по приемането на бюджета и призна, че редица мерки нямат отношение към бюджета за 2026 година. Но чухте ли публично тези критики? Аз не чух нито една дума. Това е проблемът - тя се превърна в говорител на правителството. По никакъв начин не можем да кажем, че може да бъде реален коректив на изпълнителната власт“, каза Стоев.