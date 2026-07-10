Ледоразбивачите се превръщат в ключово оръжие в надпреварата за Арктика

На изслушване в Комисията по вътрешна сигурност на Камарата на представителите относно сигурността в Арктика през март, конгресменът Карлос Хименес (републиканец от Флорида) заяви, че "САЩ не могат да си позволят да изостават от Русия и Китай" по отношение на арктическите ледоразбивачи.

Съединените щати са прави да се справят с дългогодишната си липса на ледоразбивачи, като инвестират в нови кораби. Но аргументите за изграждането на тези нови ледоразбивачи трябва да се фокусират върху предотвратяването на инциденти, защитата на общностите и осигуряването на безопасността на Арктика, докато ледът се топи и трафикът нараства, а не върху противодействието на Русия или Китай, пише Responsible Statecraft.

Мащабът на последните инвестиции е значителен. На 3 юли бреговата охрана на САЩ финализира договори на стойност 3,3 милиарда долара за шест нови ледоразбивача за сигурност на Арктика: четири ще бъдат построени в Луизиана, два във Финландия. През май администрацията на Тръмп обяви договори на обща стойност още 3,5 милиарда долара за изграждането на пет арктически катера за сигурност в Тексас и Канада.

Тези инвестиции са част от Усилието за сътрудничество в областта на ледоразбивачите (ICE Pact), тристранно партньорство, стартирано през 2024 г. между САЩ, Канада и Финландия, което съчетава експертизата в корабостроенето, за да модернизира съответните им флоти.

Тъй като се очаква арктическото корабоплаване и добивът на ресурси да се увеличат през следващите десетилетия, е разумно да си партнираме с държави, които имат задълбочен арктически опит, както и да разширяваме нашия флот. Проблемът е, че разговорът около тези ледоразбивачи се представя като още един фронт в конкуренцията между великите сили и състезание, в което Америка не трябва да изостава.

Служители на бреговата охрана и Министерството на вътрешната сигурност нарекоха пакта ICE "важен етап в надпреварата за осигуряване на Арктика срещу нашите противници". Според тях, арктическите ледоразбивачи са необходими, "за да се защити суверенитетът на САЩ срещу агресивните икономически и военни действия на противниците в Арктика".

Когато пактът ICE беше обявен за първи път, администрацията на Байдън го представи предимно като тристранно индустриално партньорство, с Русия и Китай като имплицитни конкурентни мотиви. Администрацията на Тръмп го преформулира като изрично твърдение за американско „арктическо господство“, подчинявайки функционалното сътрудничество на конфронтацията между великите сили.

Коментаторите разшириха този наратив, позовавайки се на "празнина в ледоразбивачите", за да подчертаят резкия контраст между малкия флот на Америка и флота на Русия от повече от 40 ледоразбивача, като предстои да се строят още. Това сравнение напомня за "ракетната пропаст" от Студената война – схващането, което по-късно се оказа преувеличено, че Съветският съюз е имал решаващо предимство пред САЩ в арсенала си от балистични ракети, което от своя страна е подтикнало САЩ да разширят собствените си ракетни запаси.

Броенето на ледоразбивачи без контекст изкривява политиката по подобен начин и рискува решенията за обществени поръчки да се основават на конкурентно безпокойство, а не на оперативна нужда.

Реалността е, че огромният флот от ледоразбивачи на Русия е функция на нейната арктическа география и икономика.

Руската арктическа брегова линия се простира на хиляди мили и представлява приблизително 6% от БВП на Русия и 10% от нейния износ. Приблизително 2,5 милиона души живеят в руската Арктика, в сравнение с около 50 000 в американската Арктика.

Русия се нуждае от ледоразбивачи за своите търговски дейности и за обслужване на северните общности, а не за заплаха за САЩ. Съпоставянето на Русия кораб за кораб би било разточително и би отклонило вниманието от действителните нужди на Америка.

В рамките на великите сили са изгубени хората, които са най-пряко засегнати от тези предизвикателства: приблизително 50 000 жители на арктическите общности в Аляска, мнозинството от които са коренни жители на Аляска. За села като Уткиагвик, Коцебу и Ном (достъпни само по въздух или море през по-голямата част от годината), ледоразбивачите са ключови инструменти за получаване на гориво, храна и лекарства.

Организациите на коренното население на Аляска отдавна призовават за разширяване на арктическото присъствие на бреговата охрана, за да се гарантира, че морските услуги достигат до общностите, които зависят от тях.

Ледоразбивачите са също необходими инструменти за справяне с екологичната трансформация на Арктика. Регионът се затопля приблизително четири пъти по-бързо от средното за света. Вечно замръзналата земя се срутва под пътища и сгради. Бурите ерозират бреговите линии, които някога са били защитавани от морския лед. Преместващият се лед създава нови морски опасности.

Нищо от това не означава, че военните опасения не съществуват. Русия започна да въоръжава някои от своите ледоразбивачи, а Китай непрекъснато разширява арктическите си дейности. На 3 юли Китай стартира 16-ата си научна експедиция в Северния ледовит океан, изпращайки три ледоразбивача в региона.

Границата между изследвания и наблюдение е все по-размита, особено след като усъвършенстваните сензори и технологиите с двойна употреба стават стандарт за изследователските кораби. Дори Русия е, според съобщенията, обезпокоена от потенциални китайски разузнавателни дейности в нейния сектор на Арктика.

Американските законодатели, от своя страна, реагираха със Закона за арктическата сигурност и дипломация, внесен от сенаторите Майк Лий (републиканец от Юта) и Жан Шахин (демократ от Ню Хемпшир) през юни, който ще изисква предварително одобрение за чуждестранни морски изследвания във водите на САЩ, позовавайки се на риска от шпионаж, маскиран като наука.

Това безпокойство е основателно и законодателството заслужава сериозно разглеждане. Бдителността обаче не изисква враждебност. Наблюдението на чуждестранни кораби в близост до водите на САЩ е разумно, но третирането на цялата арктическа научна дейност като предполагаема заплаха е контрапродуктивно.

Когато всеки руски или китайски кораб е представян като акт на агресия, става политически по-трудно да се поддържат споразуменията за сътрудничество, които обслужват американските интереси. Те включват научните партньорства, които генерират данни за изменението на климата в Арктика.

Арктика отдавна е място за практическо сътрудничество.

По време на Втората световна война американски моряци се осмеляват да доставят жизненоважни доставки в помощ на военните усилия на Съветския съюз срещу нацистите. По време на Студената война американски и съветски изследователи си сътрудничат в областта на полярната наука и опазването на околната среда.

Историята показва, че общите предизвикателства не се интересуват от нашите геополитически вражди; практическото сътрудничество винаги е възможно. Арктическият съвет, въпреки напрежението след войната в Украйна, е изграден точно върху тази идея. Основан през 1996 г., Арктическият съвет е форум за осемте арктически държави (Канада, Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Русия, Швеция и САЩ), коренното население и наблюдателите (включително Китай) за напредък в устойчивото развитие и опазването на околната среда.

Този прагматизъм не е изчезнал напълно. Съвсем наскоро, миналата година, американски служители тихомълком проучваха възможността за лизинг на руски ядрени ледоразбивачи в подкрепа на енергийни проекти в Аляска. Това беше признание, че американските интереси се обслужват по-добре чрез ангажираност, отколкото чрез конфронтация.

Вашингтон трябва да се основава на този инстинкт, като предложи мерки за изграждане на доверие, специфични за Арктика: разширен обмен на данни, съвместни учения за търсене и спасяване и съживяване на Арктическия съвет.

САЩ най-накрая строят ледоразбивачите, необходими за адаптиране към реалностите на променящата се Арктика. Предизвикателството сега е да се устои на рефлекторния порив това да се представи като надпревара с Русия или Китай.