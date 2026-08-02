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Удари в Ивицата Газа, най-малко седем са загинали

Сред загиналие има и дете

02.08.2026 | 13:06 ч. 10
Reuters

Reuters

Най-малко седем палестинци загинаха при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

Палестинската информационна агенция УАФА съобщи, че ракета е поразила апартамент в жилищна сграда в град Газа, при което са загинали двама души, сред които и дете.

При друг удар в централната част на ивицата Газа са загинали още двама палестинци, включително жена. Други трима души, сред които дете, са били убити при нападение срещу жилищна сграда северозападно от Хан Юнис в южната част на анклава, според същия източник.

Въпреки че споразумението за прекратяване на огъня в Газа е в сила от октомври 2025 г., смъртоносните удари и сблъсъците продължават.

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Израелската армия съобщи, че през последните дни е ликвидирала няколко предполагаеми членове на палестинските въоръжени групировки “Хамас“ и “Ислямски джихад“. Освен това съобщи, че в събота е бил убит предполагаем боец на “Хамас“, който според израелското разузнаване е проникнал в кибуца Нир Оз по време на нападението в Южен Израел на 7 октомври 2023 година. / БТА

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Тагове:

Газа нападения загинали примирие Хамас
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