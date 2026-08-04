Animal Hope за инцидента с Кане Корсо: Виновни са хората

След тежкия инцидент, при който дете беше жестоко нападнато и нахапано от куче от породата Кане Корсо, Ивелина Недкова от Animal Hope заяви, че отново възникна въпросът защо се стига до подобни инциденти и как да бъдат предотвратени.

"При всички положения са виновни хората. Както родителят, който влиза с детето, без да сигнализира, че влиза на територията на двора на съседите, така и съседите за това, че не са обезопасили самото животно", коментира Недкова.

Недкова препоръча, че когато имаме среща с животно, което е видимо голямо или предполагаме, че е агресивно, най-добре е да се отдалечим от него.

"Да не посягате, да не го гледате и да не тичате напред или назад, защото се възбужда инстинктът за гонитба", препоръча още тя.

Експерти съветват стопаните на едри породи кучета да се грижат животните да бъдат обезопасени.

Пострадалото дете е в стабилно състояние, а по случая от село Кънчево вече е образувано и досъдебно производство.

До инцидента се стига след като бащата на детето отива на гости при съседите, където е било и кучето.

При влизането в двора на къщата малкото момиченце е нападнато от кучето.

"Съседите влязоха в нашия двор, кучето си открехна вратата и нападна детето. Kучето е на осем години, има си паспорт. Има си и специално ограждение. Всичко съм си направил", разказа стопанинът Иван Желев пред Bulgaria ON AIR.

Животното е отглеждано във вътрешния двор на къщата. И все пак успяло да се освободи и да нападне детето. Собственикът подава веднага сигнал на спешния телефон.

Свидетел на инцидента станал и неговият баща.

"Не е било на улицата, в двора си беше кучето. Влязоха хората – мой приятел с дъщеричката си – и тръгнаха към мене, в същия момент кучето се засили, мина покрай нас. И тъкмо да го хвана и детето започна да пищи тогава, едвам ги отделих”, разказва той.

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