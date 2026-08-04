Котката Мишу, изгубена на летището в Брюксел, беше открита след 17 дни

Котка, която изчезна след пристигането си на летището в Брюксел с полет от Румъния, беше намерена след 17-дневно издирване, съобщи ДПА, позовавайки се на съобщение на белгийски медии.

Котката на име Мишу е пътувала в товарния отсек на самолет, изпълнявал полет до белгийската столица от румънския град Бакъу на 17 юли, става ясно от публикация във фейсбук на нейния собственик.

При пристигането на летището в Брюксел собственикът е получил празната транспортна клетка на животното. Предполага се, че котката е избягала някъде след кацането между самолета и сградите на летището.

След повече от две седмици без никаква следа котката Мишу обаче е била открита и върната на стопаните си.

Засега не се съобщава къде точно е намерено животното, нито как е успяло да оцелее 17 дни на територията на летището, пише още ДПА.