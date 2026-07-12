Рубио призова Куба към реформи "преди да е станало късно"

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова днес социалистическото правителство на Куба да "проведе дълбоки реформи", отбелязвайки петата годишнина от антиправителствените протести в изолираната островна държава, предаде ДПА.

"Лидерите на Куба просто трябва да решат да се ангажират с истински реформи, мир и просперитет – преди да е станало твърде късно", посочи Рубио в изявление, публикувано от Държавния департамент.

"През мандата на настоящата администрация ние предложихме на Куба помощ, съдействие за възстановяване и обещание за нови отношения между нашите две държави, стига режимът да се съгласи да проведе политически и икономически реформи, които да дадат на страната шанс за просперитет", добави той.

Куба, карибска островна държава с население от около 10 милиона души, е под социалистическо управление от революцията през 1959 г. Оттогава САЩ налагат икономическо ембарго върху страната, което остава в сила повече от 60 години по-късно.

На 11 юли 2021 г. на острова избухнаха масови протести, като хиляди хора излязоха на улицата, за да демонстрират срещу недостига на храна и лекарства, както и срещу репресиите.

Стотици хора бяха арестувани и най-малко един човек загина при опитите на полицията да овладее протестите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е намеквал, че страната му би могла да поеме контрола над Куба, като засили натиска в опит да свали настоящото правителство чрез налагане на допълнителни санкции и петролно ембарго срещу страната по-рано тази година.

"Президентът Тръмп и аз искаме по-добро бъдеще за Куба и за нейния отдавна страдащ народ", каза Рубио, чиито родители са кубински имигранти.