Изпуснат ли е духът от бутилката: Създаваме дигитално зависими деца с проблеми в общуването

Забрана на социалните мрежи за деца до 16 години и ограничение за ползването им докато навършат пълнолетие, това предложиха от ГЕРБ-СДС.

Законопроектът предвижда създаване на мобилно приложение, което да верифицира възрастта - "дигитален портфейл".

"Социалните мрежи не са нещо безобидно. В момента опитваме да борим последиците, без да борим причините. Това е странна мярка и странно предложение на ГЕРБ-СДС. Как решиха, че между 16 и 18 години нещо се случва и след 18 г. могат да правят каквото си искат? Едно дете, за да има проблем в интернет, предхождащият проблем е липсата на родителското присъствие", коментира социалният психолог доц. д-р Николай Димитров за Bulgaria ON AIR.

Той посочи, че много от децата използват интернет като заместител на родителите си. Много често родители създават профили на децата си и им дават смарт устройства, за да не им пречат, отбеляза гостът.

"Създаваме дигитално зависими деца, които имат проблем със социализацията в офлайн средата. Нямат социална зрялост и емоционална интелигентност да общуват с връстниците си", подчерта доц. д-р Димитров.

Експертът по социални мрежи доц. д-р Жюстин Томс се съгласи с думите на социалния психолог.

"Духът е изпуснат от бутилката. Това явление го наблюдаваме от десетина години. И сега официалната възраст за влизане в социални мрежи е 14 г., но никой у нас не го спазва. Не бих искала да виним само родителите. Социалните мрежи са достатъчно примамливи, пенсионерите също са подложени на рискове от свръхупотреба", заяви тя в "България сутрин".

Според нея сме стигнали дотам, че без забрана нещата няма да се получат.

"Българските деца лъжат за своята възраст, до трети клас вече имат профили в няколко социални мрежи. Родителите са уморени, не ги е грижа или не виждат рисковете. Въпросът е дали сме готови за подобна забрана. Ако има глоби, това няма да реши проблема. Трябва да имаме дигитални ID, през които да става забраната. Без забрана няма да стане", анализира доц. д-р Томс.

Социалният психолог каза още, че нямаме дигитални компетентности, няма как изведнъж да се събудим със знание и умения за работа с мрежите.

Според него в училище трябва да има час по дигитални компетентности, но усилията в тази посока са недостатъчни.

"Забраната пак няма да реши проблема. Забранено е деца да пият алкохол и да пушат. Ученици пушат в периметъра на училището, продават им алкохоли и енергийни напитки. Младото поколение е дигитално грамотно и знае как да заобиколи правилата и да излъже мрежата. Да, забраната ще подпомогне в известна степен процеса. Важното е да обясняваме на родителите кои са проблемите и как да работят със социалните мрежи", на мнение е доц. д-р Димитров.

Томс алармира, че децата свикват да се хранят на клипчета и попадат на всякакво опасно съдържание, включително на сексуално такова.

По думите ѝ това създава физически и психологични проблеми, стига се дори на самоубийства след кибертормоз.

По време на ваканцията децата прекарват по 6 часа пред устройствата и родителите им нямат контрол над това. Извън ваканция децата прекарват по 4 часа с устройства в ръцете, стана ясно от думите на Томс.

"Децата са много дигитално грамотни и още преди първи клас могат да си свалят приложения на телефона. Дори телефонът да няма интернет, има безплатен интернет у дома, в парка, в училище. Как да има контрол родителят... Родителите са много заети, уморени след работа, не трябва да виним само тях. Родителите наистина подценяват опасностите в интернет, много лесно дават устройствата", допълни експертът по социални мрежи.