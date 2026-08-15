Кадиров: Нова група доброволци от Чечения замина за зоната на бойните действия

Още една група доброволци е заминала от Чеченската република за Зоната за специални операции, съобщи в Telegram Рамзан Кадиров.

"Още една група доброволци замина от Чеченската република за зоната на специалните военни операции, за да изпълни поставените задачи. Преди отпътуването бойците се събраха на международното летище Грозни, кръстено на Героя на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров", се казва в изявлението.

Той отбеляза, че преди заминаването си патриотите са преминали интензивен курс на обучение в Руския университет за специални части "Владимир Путин".

Кадиров добави още, че регионалната обществена фондация, носеща името на Героя на Русия Ахмат-Хаджи Кадиров, е осигурила на доброволците всичко необходимо.