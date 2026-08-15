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Валентин Бенишев: Кариерата ми не е приключила, готов съм отново да вляза в клетката

Ислам Махачев ни би всички с разлика

15.08.2026 | 21:45 ч. 1

Валентин Бенишев, който има 19 победи в 19 мача по ММА, заяви  в предаването "Boec.bg", че кариерата му не е приключила и е готов отново да влезе в клетката, ако получи подходящо предложение.

"Доста хора ме питат кога отново ще се бия. Никога не съм спирал да тренирам, тренирам доста здраво и мога да кажа, че сега съм психически по-освободен. В добра форма съм, не знам какво ще ми донесе бъдещето", каза 34-годишният Бенишев в ефира на Bulgaria ON AIR.

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Той разказа и за срещата си със звездата на UFC Ислам Махачев.

"Ислам Махачев ни би всички с разлика. Усетих го, че е много корав. Ако не се бях контузил, вероятно и мен щеше да ме бие с разлика. Той беше много изпит и изглеждаше като човек от по-горна категория".

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