Никол Кидман призна - била е лудо влюбена в Том Круз и затова се е омъжила за него едва на 23 години

Никол Кидман разкри за първи път, че е била предупредена да не се омъжва за Том Круз, тъй като е била едва 23-годишна по онова време.

Австралийската звезда споделя, че близките й са се опасявали, че бракът с първия ѝ съпруг може да има пагубен ефект върху кариерата ѝ.

Тя е била на 23 години, когато се омъжва за Круз през 1990 г., годината, в която постига своя холивудски пробив, играейки заедно с него в „Дни на грохот“.

По това време Том е на 28 години и вече е една от най-разпознаваемите филмови звезди в света, след като е водил актьорския състав на поредица от хитове като „Топ Гън“, „Рискован бизнес“, „Роден на четвърти юли“, „Цветът на парите“ и „Рейнмен“.

На Кидман, която сега на 59 години, е било казано, че собственият ѝ професионален живот може да бъде засенчен от връзката ѝ със знаменитост, която е много по-известна от нея.

„Аз им казах: „Не ме интересува. Влюбена съм. Искам да се омъжа.“ А после бях просто неговата „съпруга“ и те ми казаха: „Видя ли, предупредихме те“, казва Никол в новото си интервю за британския Vogue.

„Казвах си: „И какво от това? Искам да се омъжа за мъжа, когото обичам! Разбира се, че ще захвърля кариерата си. Не ме интересува“, добавя Кидман, която се раздели с втория си съпруг Кийт Ърбан миналото лято след 19-годишен брак.

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