$1 млн. вход и отказ за милиардери: Клубът в Маями, който не приема всеки

Джеф Безос и съпругата му Лорен Санчес Безос бяха специални гости през февруари на ежегодното парти на пристанището в "Индиън Крийк Кънтри Клуб", където членовете се събраха, за да се срещнат с прочутия предприемач.

Този почти вековен, ексклузивен клуб в Маями се намира в сърцето на "Индиън Крийк" - частен остров, препълнен с толкова много свръхбогати жители, че е известен като „Бункерът на милиардерите“. Клубът разполага с частно голф игрище, клубна къща, изградена по образец на средиземноморска вила, и плувен басейн с изглед към залива и силуета на Маями. Според присъстващите, този ден членовете, облечени в бяло, са били забелязани да играят крокет на тревата с изглед към залива Бискейн, пише WSJ.

Джеф Безос отиде на събитието с надеждата да убеди членовете на управителния съвет да го приемат в клуба, според хора, присъствали на събитието. Основателят на Amazon.com, един от най-богатите хора в света, притежава три имота на остров „Индиън Крийк“ и е похарчил общо около 234 милиона долара за придобиването им, показват публичните регистри.

Той се вписа в обстановката, като разговаряше непринудено с членовете, споделиха някои от тези, които са общували с него. Няколко членове на клуба, които са се преместили в Южна Флорида или прекарват време там, се наредиха на опашка, за да стиснат ръката на Безос, сред които бяха магнатът в сферата на недвижимите имоти Ричард ЛеФрак и бизнесменът Еди Ламперт. За да бъде приет в кънтри клуба обаче, Безос ще трябва да спечели доверието на дългогодишните членове, чиито корени често се простират назад в поколенията.

Шест месеца по-късно Безос все още не е получил покана да се присъедини към клуба.

Флорида се превърна в един от най-силните магнити в света за милиардерската елита. Между 2019 и 2023 г. „Слънчевият щат“ е привлякъл 137 милиарда долара приходи от хора, преместили се от други щати – почти четири пъти повече от втория в класацията Тексас, според данни на Данъчната служба, анализирани от търговската асоциация "Miami Realtors +RWorld".

Когато клубът е основан през 1929 г., Маями едва започваше да се превръща в град с бум в сектора на недвижимите имоти. Оттогава насам кънтри клубът обслужва аристократичните семейства, които прекарват времето си в Южна Флорида, както и известни жители като Хулио Иглесиас.

Притежаването на имот на острова не гарантира приемане в кънтри клуба. А хората, които живеят извън острова, все пак могат да кандидатстват за членство. За да посетите острова, е необходима покана от собственик на имот или от член на кънтри клуба.

"Индиън Крийк" представлява едно от основните полета на битка в Южна Флорида, където новоизлюпените милиардери от региона се сблъскват с тези с по-скромно състояние, чиито корени в Маями често се простират поколения назад.

Шестимата членове на комисията по членството на клуба определят номинираните. След това управителният съвет, състоящ се от 15 членове и ръководен от президента на кънтри клуба, бившият главен изпълнителен директор на AutoNation Майк Джаксън, гласува "за" или "против", сподели един от членовете.

Тези ветерани са били свидетели на това как лидери от световните технологични, финансови и имотни компании се стичат в Южна Флорида, често привлечени от по-ниските данъци. Те завземат най-добрите ресторанти и най-престижните частни училища, като в същото време изкупуват голяма част от най-желаните имоти на брега на водата.

Сега старата гвардия – много от които пенсионери – организира последна съпротива срещу онези, които често възприемат като натрапници-милиардери. Те са пазителите на "Индиън Крийк Кънтри Клуб" и не предлагат членство на всеки, който е забогатял.

Богатството и властта на тази стара гвардия, по повечето показатели, са астрономически – освен когато се сравняват с по-новите жители на острова, сред които са Джаред Кушнер и Иванка Тръмп, Безос, кралското семейство на Катар и главният изпълнителен директор на Meta Platforms Марк Цукерберг. Никой от тях не е член на клуба.

Като предпазна мярка членовете се опитаха да променят устава на клуба, за да повишат процента на гласовете, необходими за одобрение на продажбата на клуба, споделиха някои от тях. Това беше тактически ход, целящ да гарантира, че нито един технологичен магнат не би могъл просто да изпише чек за милиард долара, за да разпусне техния частен рай, но предложението не беше прието, казаха тези членове.

Клубът, който наброява около 350 членове, събира встъпителна такса от близо 1 милион долара и годишен членски внос от около 44 000 долара,

споделиха хора, свързани с клуба.

Приемането в това кралство на морето обикновено изисква дълъг процес на ухажване. Той започва с препоръка от двама настоящи членове и препоръчителни писма от още петима. След това кандидатите трябва да се смесят с настоящите членове, за да направят добро впечатление. Това означава да се появяват на клубни събития, да изпиват по едно питие на коктейлни срещи за запознаване и да играят голф на игрището, споделиха някои членове.

Както при много частни клубове, приемането често се свежда до това да се сработиш с настоящите членове. И макар че социалният статус и широката известност могат да помогнат, те едва ли са гаранция, според някои хора, свързани с клуба. Всъщност прекаленото богатство или известност са се превърнали в пречка, както научават богатите нови кандидати, пристигащи във Флорида.

През 20-те години на миналия век предприемачи придобиха и разшириха острова, като в центъра му бяха изградени голф игрището и клубната къща. Парцелите за жилища бяха разположени в кръг, така че всеки да има изглед както към залива, така и към игрището, проектирано от Уилям Флин.

По традиция списъкът с членовете включваше местни лекари, строителни предприемачи, бизнесмени, адвокати и финансисти като Карл Айкан. Членове са били и някои влиятелни политици, сред които бившият лидер на мнозинството в Сената на САЩ Хауърд Бейкър, както и спортни личности като легендарния баскетболен треньор Рик Питино.

Освен въпроса за престижа, знаменитостите и свръхбогатите казват, че харесват кънтри клуба заради неговата желязна охрана.

"Индиън Крийк Вилидж", което функционира независимо от кънтри клуба, е цялостна община със собствени законодателни правомощия. До острова с площ от 300 акра може да се стигне само с лодка или по един-единствен мост с бариера, а той разполага със собствена частна полиция. По-голямата част от земята принадлежи на кънтри клуба. Това е буквална крепост, обградена от естествен, кристално син ров.

За някои от най-богатите хора в света този вид сигурност и уединение са безценни. Членът на клуба Ламперт оцеля след отвличане в Гринуич, Кънектикът, през 2003 г., където беше държан за откуп в мотел. Сега той живее на остров "Индиън Крийк" зад гъсти живи плетове, които не позволяват дори на богатите му съседи да надникнат в имението му – единствената къща от този вид на острова, както сподели един член на клуба. Според публични данни той е платил 38,4 милиона долара за имота си, с което по това време е поставил рекорд за най-скъпата продажба на жилище в окръг Маями-Дейд.

Айкан се е включил рано, като през 1997 г. е платил 7,5 милиона долара за имението си в Индиън Крийк. За легендарния инвеститор, ориентиран към стойността, островът не е бил символ на статус; той е бил подценен актив.

Някои нови собственици на имоти, като основателят на "Jersey Mike’s" Питър Канкро и легендата от НФЛ Том Брейди, не са имали проблеми да бъдат приети в клуба, споделиха някои членове. За други обаче не е било толкова лесно.

Джаред и Иванка Кушнер купиха 1,26 акра на острова и превърнаха имение в испански стил в по-модерно имение. Мери Ан Шула, вдовицата на прочутия треньор на "Долфинс" Дон Шула, е подкрепила двойката за членство в клуба, споделиха членове на клуба. Тя организира коктейл в дома си на острова, за да представи двойката пред управителния съвет на клуба. Но когато Кушнерови организираха коктейл по повод новото си жилище в собствения си комплекс, се появиха само около половината от членовете на управителния съвет, споделиха тези членове.

Въпреки че някои членове на управителния съвет бяха извън града, сигналът все пак изглеждаше ясен: Кушнерови нямаше да бъдат приети.

Проникването през портите на кънтри клуба понякога изисква упорита борба, дори и за име от най-високата класа на Уолстрийт. Когато главният изпълнителен директор на "Голдман Сакс" Дейвид Соломон заговори за идеята да се присъедини към клуба, един от членовете организира петиция, за да го държи настрана, разказа един от членовете.

В крайна сметка Соломон си осигури членство. Той предимно си стои настрана и се среща само с личните си гости, като идва и си отива за игри на голф, споделиха членовете, въпреки че все още поддържа основното си жилище в Ню Йорк.

Д-р Аарон Ролинс, известен пластичен хирург, който строеше къща на острова, се разочарова след четири години неуспешни опити да получи членство в клуба. В края на миналата година той пусна на пазара незавършеното си имение за 200 милиона долара. Четири месеца по-късно Зукърбърг от "Мета" извади рекордната сума от 170 милиона долара, за да купи тази крепост в процес на изграждане.

Междувременно семейство Кушнер изчаква подходящия момент. Откакто бяха отхвърлени за първи път, Джаред пое ролята на неофициален пратеник на своя тъст, президента Тръмп, и посредничи в задкулисни геополитически преговори по глобални конфликти, включително между израелци и палестинци, както и между Русия и Украйна, и между Иран и САЩ.

Но той насочи дипломатическите си умения и навътре. За определен период от време той пое ролята на член на управителния съвет на "Индиън Крийк Вилидж". Дипломатическите му усилия за поправянето на повредената канализационна система може да се окажат решаващи за получаването на членство в клуба, споделиха членове.

От години остарелите септични системи на острова изпускат отпадъчни води в кристално чистите води на залива Бискейн. Напротив дома на Кушнер ще бъде построена и инсталирана нова помпена станция за канализация, а клубът ще разреши озеленяване на голф игрището. Лице, запознато с въпроса, заяви, че това е компромис с клуба, който е собственик на голф игрището.

Междувременно двойката е изградила връзки с местната общност, като е присъствала на някои от събитията на клуба, заяви лице, запознато с въпроса. Иванка играе голф с членовете.

С победи както на политическия, така и на социалния фронт, общественото мнение се променя. Джаред и Иванка се доближават все повече до членството в клуба, според лице, запознато с настоящите нагласи в клуба.