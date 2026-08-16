Стрелба на границата между Южна и Севрена Корея

Южнокорейските военни са произвели предупредителни изстрели миналата седмица, след като няколко севернокорейски войници са преминали военната демаркационна линия, съобщава Agerpres, позовавайки се на информационна агенция Yonhap.

Това е първото нарушение на военната демаркационна линия от севернокорейската армия тази година.

Според източника, севернокорейските войници най-вероятно са били на патрулна мисия, когато са преминали Военната демаркационна линия (MDL). След като са били предупредени от южнокорейските военни, те са се оттеглили и не е съобщена по-нататъшна необичайна активност в района.

През последната година севернокорейските войници са нарушили военната демаркационна линия 17 пъти

Двете Кореи технически все още са във война, след като конфликтът между тях, продължил от 1950 до 1953 г., е завършил с примирие, а не с мирен договор, според Reuters.

Агенция EFE също така отбелязва, че инцидентът е бил обявен ден след като южнокорейският президент И Дже-мьонг повтори призива си за диалог със Северна Корея. Сеулският лидер се застъпи за замяна на примирието с мирно споразумение, което официално би сложило край на Корейската война.