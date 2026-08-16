Хомосексуалността не е престъпление: Русия цензурира част от автобиографията на Франциск

В автобиографията на папа Франциск, публикувана от Alpina, е цензуриран раздел, посветен на мислите на папата за еднополовите съюзи и транссексуалните хора.

Московската книжарница Primus Versus публикува в анонса си снимки на страници от книга, на които се вижда, че изреченията са скрити зад черни ивици.

Автобиографията е описана като разказваща историята на живота на Франциск "от италианското му имигрантско семейство и детството в мултикултурния Буенос Айрес до избирането му за папа и ръководство на Църквата".

Богословката Наталия Василевич сравни публикувания руски текст с оригинала и публикува цензурирания фрагмент в своя Telegram канал. Той описва декларацията на папата, благославяща еднополовите двойки, и срещите му с транссексуални хора.

Свещеник диджей дирижира концерт в памет на папа Франциск

Монахиня: В завещанието си Франциск остави пари за линейки в Украйна

Папамобил на папа Франциск вече е мобилна клиника за децата в Газа Свързани статии

"Отвореността към възприятията, а не релативизмът или каквато и да е доктринална промяна, е духът и същността на Fiducia supplicans, декларацията на Дикастерията за благословията на двойките в неуредени ситуации, която подписах през декември 2023 г. Благословени са хората, а не взаимоотношенията. Това произтича от желанието да не се свежда целият живот на търсещите просветление и придружител чрез благословия до една-единствена ситуация или състояние", пише Франциск в скрития абзац.

Той продължава:

Всички са поканени в Църквата, включително разведени хора, включително хомосексуални хора, включително транссексуални хора. Когато група транссексуални хора за първи път дойдоха във Ватикана, те си тръгнаха със сълзи на очи, трогнати от факта, че хванах ръцете им, целунах ги... Сякаш бях направил нещо изключително за тях. Но те са дъщери Божии!

Те могат да бъдат кръстени при същите условия като другите вярващи, могат да действат като кръстници при същите условия като другите и могат да служат и като свидетели на бракове. Никоя разпоредба на каноничното право не забранява това.

В повече от шестдесет страни по света хомосексуалните и транссексуалните хора се считат за престъпници; в около дузина страни това е наказуемо със смърт, което понякога действително се изпълнява. Но хомосексуалността не е престъпление; тя е човешка реалност и Църквата и християните не могат да останат безразлични към тази престъпна несправедливост или да реагират на нея половинчато.

Те не са "деца на някакъв по-нисш бог"; Бог Отец ги обича със същата безусловна любов, Той ги обича такива, каквито са, и ги придружава, както придружава всеки от нас: като остава близо, показва милост и нежност.

Ако Бог казва "всички", тогава кой съм аз, за ​​да изключвам някого? "Кажи ми кого изключваш и аз ще ти кажа кой си", обичаше да казва Дон Луиджи Ди Легро, основател на Каритас в Рим. Самият той беше син на мигрант, дошъл в Южна Америка в търсене на работа и многократно отхвърлян.

През целия си пастирски живот винаги съм приветствал и придружавал тези братя и сестри, както съм правил с всички останали. И ако някой лично е преживял "отхвърляне от Църквата", бих искал да знае: това е било отхвърляне на един човек в Църквата, защото Църквата е майка, която призовава и събира всички свои деца.