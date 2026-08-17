Русия изгражда тайни бази за дронове в обсега на НАТО

Русия е разположила тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове дълбоко в територията на НАТО.

Разследване на The Telegraph разкрива съществуването на 10 бази на Кремъл с новоизградени площадки за изстрелване на най-модерните руски дронове камикадзе с голям обсег.

Някои от базите вече се използват за нанасяне на удари по Украйна, като близостта им до границата улеснява масираните въздушни атаки, преодоляващи отслабващата противовъздушна отбрана на Киев.

Дългосрочна заплаха

Те обаче представляват и дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, тъй като поставят страните от Алианса в обсега на високотехнологичните ударни дронове на Владимир Путин.

Анализатори предупреждават, че бързо развиващите се технологии биха могли да бъдат насочени и срещу Европа в случай на война, като от някои от тези бази най-мощните руски дронове могат да достигнат Варшава.

Представители на разузнавателните служби на Европа и САЩ смятат, че Русия обмисля извършването на въоръжена провокация на полска територия, ракетни удари или атаки с дронове срещу критична инфраструктура, както и нападения тип "фалшив флаг“, за които да бъде обвинена Украйна.

Представител на НАТО заяви пред The Telegraph, че военният съюз е "готов да защити всеки сантиметър от територията на съюзниците“ и ще продължи да "повишава готовността си за възпиране и защита срещу всякакви заплахи, включително тези от дронове“.

Въз основа на изтекли документи и сателитни снимки изданието идентифицира най-малко 59 нови пускови установки - механични направляващи релси, използвани за излитане на дронове с неподвижно крило вместо традиционна писта – по протежение на границата на Русия с Беларус и Украйна.

Някои от базите за дронове са преустроени от военни обекти и граждански летища, докато допълнителни площадки за изстрелване са обособени в руските селски райони.

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Анализ на изображения, извършен от компанията за разузнаване в сферата на безпилотните летателни апарати DroneSec, показва, че около 20 от новомонтираните пускови установки са с увеличена дължина - признак, че могат да изстрелват най-новите ударни дронове на Кремъл с голям обсег.

Москва ускорено модернизира своята версия на иранския дрон "Шахед“, като въвежда в експлоатация по-нови, високоскоростни реактивни варианти, способни да поразяват цели на разстояние от близо около 1000 км. Използването на новите модели от идентифицираните бази би направило полската столица досягаема за удари от страна на Путин.

Подготовка за бъдещ конфликт

Няма данни Русия да планира подобна атака, но лидерите на НАТО се подготвят за евентуален бъдещ конфликт.

Кремъл твърди, че по-бавни и остарели версии на дроновете също биха могли да достигнат бреговете на Обединеното кралство, но е твърде вероятно всеки опит за удар срещу Великобритания от тези бази да бъде пресечен.

Според изтекли в интернет документи на украинското правителство, най-новите модификации - "Геран-4“ и "Геран-5“ могат да летят достатъчно бързо, за да избегнат системите за противовъздушна отбрана, като същевременно пренасят полезен товар от 90 кг. Украинското военно разузнаване (ГУР) също така предупреди, че Русия въоръжава дроновете "Геран“ с ракети "въздух-въздух“ за атаки срещу самолетите, охраняващи Киев.

Кадрите разкриват значително увеличение на присъствието на тези високотехнологични дронове, като капацитетът за съхранение в една от базите позволява едновременното поддържане на над 1000 апарата на място. На редица ключови обекти се изграждат допълнителни пускови установки, което подчертава амбицията на Москва да засили заплахата, произтичаща от дроновете ѝ.

The Telegraph твърди, че базите са снабдявани от редица заводи за боеприпаси, разпръснати из страната, включително от специалната икономическа зона "Алабуга“ - руски комплекс за производство на дронове с капацитет от 6000 бройки годишно.

Кремъл е "значително разширил“ мрежата си от дронове в опит да "атакува Украйна и да изложи държавите от НАТО на риск от подобни атаки“, твърди Майк Моник, изпълнителен директор и основател на компанията DroneSec, който е анализирал сателитните изображения.

"Дроновете промениха из основи характера на съвременната война и се превърнаха в решаващ фактор на бойното поле. Усилено разширяваме способностите си за мащабно производство, експлоатация и неутрализиране на дронове", каза представител на НАТО.

Разследването на The Telegraph описва подробно как Кремъл бързо разширява възможностите си в сферата на дроновете и повдига тревожни въпроси относно амбицията на Путин да засили заплахите срещу съюзниците от НАТО.

Данни от проследяване чрез открити източници показват, че седем от десетте обекта, идентифицирани от The Telegraph, са били използвани при някои от неотдавнашните бомбардировки на Киев от страна на Москва.