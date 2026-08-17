САЩ трябва да променят начина, по който се защитават от новото поколение ракети

Заместник-командирът на Космическото командване на САЩ (SPACECOM), генерал-лейтенант Рик Зелман, заяви, че Съединените щати трябва фундаментално да променят начина, по който откриват, проследяват и побеждават напреднали ракетни заплахи. Той твърди, че поради напредъка в ракетните възможности на противника, американското предупреждение за ракети и противоракетната отбрана вече не могат да функционират като отделни мисии. В исторически план двете функции са били организирани около различни изисквания. Космическите системи за предупреждение за ракети са били основно отговорни за откриване на изстрелвания на ракети и осигуряване на ранно предупреждение, докато силите за противоракетна отбрана са изисквали все по-точни данни за проследяване, за да определят дали и къде може да бъде прихванато входящо оръжие, пише MWM.

Докато традиционните балистични ракети следват относително предвидими траектории след фазата си на ускорение, това позволява на спътниците за ранно предупреждение и наземните сензори да предоставят полезни индикации за това къде се насочва оръжието. Съвременните системи - включително маневриращи балистични ракети, хиперзвукови планиращи апарати и усъвършенствани крилати ракети - могат да усложнят този процес, като променят скоростта, височината и посоката. В резултат на това самото откриване на изстрелване може вече да не предоставя достатъчно информация за ефективен защитен отговор.

Зелман описа нововъзникващата концепция като "проследяване на ракети", отразявайки по-широка промяна към непрекъснато наблюдение на оръжия по време на целия им полет. Съгласно този модел, сензорите в космоса не само биха казвали на командирите, че е започнала атака, но и биха допринесли директно за информацията за проследяване, необходима на системите за противоракетна отбрана. Въоръжените сили на САЩ разчитат на космическите възможности за предупреждение за ракети от десетилетия, но нововъзникващата архитектура предвижда спътниците да играят много по-активна роля в проследяването и подпомагането на побеждаването на заплахите. Зелман специално посочи Агенцията за космическо развитие (SDA) и Агенцията за противоракетна отбрана (MDA) като ключови партньори за постигане на тази интеграция. SDA разработва разпространени сателитни съзвездия, предназначени да осигурят устойчиво наблюдение и комуникации, докато MDA е отговорна за разработването и поддържането на многопластовата архитектура за противоракетна отбрана на Америка.

Китай и Русия са разработили все по-разнообразни ракетни арсенали,

включващи маневрени ракети за многократно влизане в атмосферата, хиперзвукови оръжия, крилати ракети с голям обсег и други системи, предназначени да усложнят конвенционалните архитектури на противоракетната отбрана. Китайският отбранителен сектор постигна важен етап в модернизацията на своите междуконтинентални възможности за удари през ноември 2021 г., когато тества нов тип хиперзвукова планираща машина. Заместник-председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Джон Хайтън, предупреди по това време:

"Те изстреляха ракета с голям обсег. Тя обиколи света, пусна хиперзвукова планираща машина, която се плъзна по целия път обратно до Китай, която удари цел в Китай."

Той подчерта високата степен на точност, демонстрирана от машината, добавяйки, че Китай развива „зашеметяващи“ възможности и че технологичните му предимства заплашват да му позволят да извърши изненадваща ядрена атака.

Съединените щати ускориха работата по разработването на системата за противоракетна отбрана „Златен купол“, по-специално поради нарастващите опасения на Пентагона относно възможностите на новите китайски и руски хиперзвукови ракетни системи.