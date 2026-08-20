Пробив при рака на кожата: Ваксина предотвратява рецидивите

Нова персонализирана ваксина, прилагана в комбинация с лекарство, е предотвратила рецидива на рак на кожата при пациенти по време на клинично изпитване, което представлява потенциално повратна точка в лечението на този вид рак.

Ваксината, разработена от фармацевтичните компании „Мерк“ и „Модерна“,

бе приложена на пациенти с меланом с висок риск – вид рак на кожата

– след като те бяха претърпели хирургична операция. Първите резултати показват, че новата ваксина е удължила периода, през който тези пациенти са били без рак, но все още не е ясно за колко време, според съобщение на двете компании.

Експертите по рак твърдят, че това е пробив, но призовават към предпазливост, тъй като пълните резултати все още не са публикувани и не са преминали през рецензиране от независими експерти, които да проверят и потвърдят заключенията от клиничното изпитване.

И дори след приключването на клиничните изпитвания лечението все пак ще трябва да бъде одобрено от регулаторните органи, а след това да премине през още един процес на одобрение, преди да бъде предоставено в рамките на Националната здравна служба (NHS).

Ваксината, наречена „Интисмеран“, е била прилагана в комбинация с „Кейтруда“

– лекарство за имунотерапия, което вече се използва при лечението на рак. В сравнение с приемането само на „Кейтруда“, компаниите заявиха, че едновременният прием на лекарството и ваксината значително е удължил периода, през който пациентите са останали без рак, и е намалил риска от разпространение на заболяването към други органи.

В клиничното изпитване от трета фаза участваха над 1 000 пациенти с меланом от втори, трети или четвърти стадий с висок риск – което означава, че състоянието им варираше от големи тумори в определена област до ракови заболявания, които вече са се разпространили в други части на тялото.

Merck и Moderna наричат това „персонализирана ваксина“,

което означава, че тя действа, като се насочва към тумора на конкретния пациент. За да създадат тази нова ваксина, учените използваха mRNA технологията – която беше използвана и за някои ваксини срещу Covid-19 – за да се насочат към конкретни мутации в раковите клетки, като хирургично отстраниха малка част от тумора на пациента и след това секвенираха неговата ДНК.

Двете компании тестват и други подобни персонализирани ваксини за рак на белия дроб, пикочния мехур и бъбреците.

Стефан Бансел, главен изпълнителен директор на Moderna, заяви, че резултатите представляват „решаващ момент“ в областта на изследванията върху рака. Акциите както на Moderna, така и на Merck отбелязаха скок след обявяването на новината, предава БГНЕС.

Експертите по рак също приветстваха новината като положителна,

но държат да подчертаят, че резултатите все още са на ранен етап.

Д-р Талисия Куало, ръководител на отдела за превенция и ранна диагностика в Cancer Research UK, заяви, че изследването „изглежда обещаващо“, но добави, че междинните данни все още трябва да бъдат напълно прегледани.

„От жизненоважно значение е подобни изследвания да продължат да получават финансиране, за да могат повече хора с рак да имат достъп до персонализирано лечение“, заяви специалистът.