Гърция натиска цените надолу: храните поевтиняха с 2,3% за месец

Цените на хранителните продукти в Гърция спаднаха през юли, като министърът на развитието Такис Теодорикакос заяви, че усилията на правителството за контрол на цените започват да дават резултати, въпреки продължаващия натиск от високите цени на енергията и горивата.

Според данните на Евростат, цитирани от министъра, инфлацията на хранителните продукти в Гърция е била -0,4% през юли в сравнение с юли 2025 г., докато цените са спаднали с 2,3% в сравнение с юни 2026 г.

В еврозоната цените на хранителните продукти са били с 0,8% по-високи на годишна база и с 0,2% по-ниски в сравнение с юни.

Тези данни идват в момент, в който Гърция продължава да се сблъсква с несигурна международна обстановка,

включваща две войни в по-широкия регион и повишени цени на петрола и горивата, пише гръцкото издание To Vima.

Теодорикакос заяви, че правителството няма да отслаби усилията си за справяне с разходите за живот.

Той посочи, че правителството работи със съответните органи за насърчаване на по-справедлив и по-конкурентен пазар. Според министъра усилията за увеличаване на разполагаемия доход на гръцките домакинства надхвърлят контрола върху цените. Той изтъкна правителствените политики, насочени към насърчаване на заетостта, намаляване на данъчното облагане, особено за младите хора, и привличане на продуктивни инвестиции в Гърция.

Правителството подготвя и национална инициатива, насочена към намаляване на цените на стоките от първа необходимост за ежедневието.

Теодорикакос заяви, че подготовката за инициативата, която се очаква да стартира в началото на септември, продължава "с неотслабващ темп".

Министърът заяви, че справянето с натиска върху разходите за живот изисква устойчиви действия, а не политически лозунги, и добави, че правителството ще продължи усилията си за подкрепа на домакинствата.