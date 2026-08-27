Слави Ангелов за заглушителя: МВР и силовите структури са само наблюдатели

Откритият мощен GPS заглушител в София отново постави във фокуса въпросите за организираната престъпност, възможните политически протекции и способността на държавата да противодейства на подобни структури. Разследващият журналист Слави Ангелов изрази съмнение, че случаят ще доведе до сериозни последствия, и заяви, че влиянието на фигури от подземния свят се е изграждало в продължение на повече от две десетилетия. Междувременно около казуса се появиха и нови твърдения за връзки между бизнес, политика и лица, свързвани през годините с Христофорос Аманатидис-Таки.

"Това е някакъв шум и не съм оптимист, че нещо се случва, ако се върна години назад", заяви Ангелов в ефира на NOVA по повод открития GPS заглушител в София.

Ден по-рано изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че по случая няма задържани. Разследващите продължават да събират доказателства, а евентуални арести ще зависят от преценката на наблюдаващия прокурор.

Ангелов направи ретроспекция на развитието на организираната престъпност у нас, като коментира ролята на Красимир Каменов-Къро и Христофорос Аманатидис-Таки. Според журналиста двамата постепенно са успели да придобият сериозно влияние, включително чрез връзки с държавни структури.

"Формулата за мафия е това - организирана престъпност и държава", заяви той.

По думите му чрез поставени лица подобни структури успяват да получават големи обществени поръчки и така да разширяват влиянието си в държавата.

Ангелов сравни продължителността на това влияние с някои от най-известните фигури в историята на организираната престъпност. Той посочи, че Ал Капоне е бил на върха шест години, а Пабло Ескобар - 13, докато хората, за които говори, запазват влиянието си повече от 21 години. Красимир Каменов-Къро беше убит преди три години.

"Това означава, че МВР и силовите структури са само наблюдатели", коментира Ангелов.

Той засегна и въпроса за охраната около ресторанта, в близост до който беше открит заглушителят, като припомни твърденията за полицейски автомобил, който в продължение на години е стоял пред заведението.

"Тези хора са на светлинни години пред НСО по отношение на охраната", заяви разследващият журналист.

Ангелов коментира и убийства, които според него са свързани с Красимир Каменов-Къро

На въпрос дали Христофорос Аманатидис-Таки е силната фигура в момента и защо името му се свързва с т.нар. "голямо Д", журналистът заяви, че според него достъпът до особено доходоносни дейности и големи държавни поръчки трудно би бил възможен без политически протекции.

Като примери той посочи т.нар. "златен гьол" на ГКПП "Капитан Андреево", както и големи обществени поръчки в строителството.

"Има много схеми, в които това продължава да работи", заяви Ангелов.

Междувременно разследващият сайт Bird.bg публикува във Facebook информация, според която дъщерята на бившия премиер Росен Желязков е управител на дружество, което медията свързва с човек, за когото през годините е твърдяла, че има връзки с Христофорос Аманатидис-Таки.

Данните за собствеността на дружеството обаче показват по-различна картина към 27 август 2026 г. Според справка в Търговския регистър въпросното лице е било едноличен собственик на капитала на компанията до 28 октомври 2025 г., след като е придобило фирмата на 27 юни 2022 г.

Няма публично известни присъди, които да доказват, че въпросният човек е свързан с Таки, нито данни за преки отношения като съдружник с Христофорос Аманатидис-Таки, Ами или Красимир Каменов-Къро.

Росен Желязков беше министър-председател на България от 16 януари до 11 декември 2025 г.