Подигравка или справедливост? Балдони трябва да плати около $400 000 на Лайвли

Федерален съдия в Ню Йорк постанови Джъстин Балдони и студиото зад "Никога повече" ("It Ends With Us") да платят на Блейк Лайвли около 400 000 долара за адвокатски хонорари и съдебни разноски.

Решението идва, след като Лайвли поиска да ѝ бъдат възстановени 7,5 млн. долара, но съдията определи сумата като "неразумна", пише ABC News.

Федералният съдия Луис Лиман разпореди Балдони и продуцентската му компания Wayfarer Studios да платят на актрисата малко над 363 000 долара за адвокатски хонорари и още 44 000 долара за разноски.

В решението си Лиман се позовава на закон на щата Калифорния, създаден с цел да защитава хората, подали сигнали за сексуален тормоз, от ответни действия срещу тях. Съдията обаче постановява, че в случая този закон се отнася единствено до адвокатските разходи на Лайвли, свързани с исковете за клевета.

"Значителна победа"

Адвокатът на Джъстин Балдони Брайън Фрийдман коментира решението още в сряда, като заяви, че то "говори само за себе си".

"Съдия Лиман очевидно взе предвид "скандалното и неразумно" искане за над 8 млн. долара и, след като го отхвърли, присъди само 5% от поисканата сума за юридически хонорари и разноски. Решението е значителна победа за клиентите ми и изпраща ясно послание, че независимо колко влиятелен може да си, съдебната зала не е място, където законът да бъде използван за лична изгода", заяви Фрийдман.

Години съдебна битка между Лайвли и Балдони

Решението идва повече от година след като Лиман отхвърли насрещния иск за 400 млн. долара, заведен от Балдони срещу Лайвли, съпруга ѝ Райън Рейнолдс и пиар представителя на двойката Лесли Слоун. Тогава съдът отхвърли и иска му за клевета срещу The New York Times.

Лайвли и Балдони, които участват заедно в "Никога повече", водят съдебна битка от декември 2024 година. Тогава актрисата подаде жалба срещу него до Департамента за граждански права на Калифорния, обвинявайки го в сексуален тормоз по време на снимките на филма, който Балдони и режисира.

Лайвли обвини актьора и продуцентската му компания и в опит да организират кампания за очернянето ѝ. Балдони и Wayfarer Studios категорично отрекоха тези твърдения.

Искът на Балдони в крайна сметка беше отхвърлен от Лиман през юни 2025 година.

През април тази година съдията отхвърли и значителна част от претенциите на Лайвли срещу Балдони, включително твърденията, че е била подложена на сексуален тормоз на снимачната площадка. Съдът обаче постанови, че тя може да продължи да преследва претенциите си за ответни действия срещу пиар екипа на Балдони.

През май тази година Балдони чрез Wayfarer и Лайвли се съгласиха да уредят продължаващия спор помежду си. Тогава Лиман постанови, че Балдони и Wayfarer Studios трябва да покрият адвокатските разходи на актрисата, но отхвърли искането ѝ за наказателно обезщетение.