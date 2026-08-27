Няма българин в неизвестност в Непал, съобщи посланикът ни в Индия

Посланикът на България в Индия Николай Янков каза пред БНТ, че няма български гражданин, който да е в неизвестност в Непал.

По-рано информация за българин сред безследно изчезналите чуждестранни граждани дойде от туристическия борд на Непал.

Посланик Янков обясни, че българка е загубила документите си и е потърсила съдействие да й бъде издаден временен документ за пътуване, посолството ни е било в постоянна връзка с нея.

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След като излиза съобщението на борда по туризъм в Непал, от посолството ни установяват, че става въпрос за същата жена.

„Относно бедставащи българи, до момента имаме информация само за една жена, която си беше изгубила документите и беше потърсила съдействие да й издадем временен документ за пътуване, бяхме в постояна връзка, ще отиде в посолството на друга съюзническа европейска държава и ще й бъде издаден документ. След това излезе съобщение от Борда по туризъм на Непал ,в което имаше списък с липсващи чужденци и там беше упомената 1 бройка липсващ българин, в течение на 10 минути успяхме да идентифицираме името и се оказа, че това е същата жена, която си търси паспорта, така че нямаме липсващ българин, нямаме информация за загинал българин, намери се жената“, каза Николай Янков.