Нова водна стена заплашва Непал: Над 1300 са в неизвестност (СНИМКИ/ВИДЕО)

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Непал е изправен пред риск от втора приливна вълна след опустошителните наводнения, засегнали страната и Тибет.

Най-малко 332 души са загинали при внезапните наводнения и свлачищата, които са унищожили цели села.

МВнР потвърди, че в неизвестност е и един българин.

Заповеди за евакуация

Издадени са заповеди за евакуация на района на Герунг заради опасност от "неминуема“ втора вълна на наводнението, съобщават от Международния център за интегрирано планинско развитие (ICIMOD).

Вероятно втората вълна ще бъде предизвикана от задръстване, причинено от натрупани отломки в горното течение на реката, на границата между Непал и Китай, допълват от организацията.

"Подобно задръстване може да създаде вторична опасност, ако задържаната вода внезапно се освободи“, заяви говорител на организацията.

Басанта Радж Адхикари, директор на Центъра за изследване на бедствията към университета "Трибхуван“ в Непал, добави, че е много вероятно втора и трета вълна да настъпят в четвъртък или петък.

Изчезнали и загинали

Днес продължават спасителните операции за издирване на най-малко 1300 души в неизвестност, сред които 13-годишно момиче и 14-годишно момче - част от група от 33-ма британски туристи, чиято съдба остава неизвестна.

Броят на загиналите в Непал е нараснал до 359 души, съобщи местната полиция, цитирана от The Telegraph.

Цифрата се е увеличила от 332, докато спасителните екипи продължават да издирват оцелели след бедствието.

Появиха се кадри, показващи работници в отчаяна надпревара за оцеляване, докато огромна водна стена се спуска стремглаво към тях.

Това се случва в момент, когато Непал е изправен пред "невъобразимо опустошение“, след като вчера "цунами от небето“ връхлетя района на Расува вследствие на срутване на ледник.

Днес от Министерството на водните ресурси на Китай съобщиха, че близо до мястото на сливане на реките Цогял и Пурупцянгдзубу в Непал се е образувала голяма естествена дига вследствие на свлачище - натрупване на скали, кал и отломки, блокирали водния поток.

Към четвъртък сутринта обемът на водата е достигнал 2 милиона кубични метра, а езерото е започнало да прелива.

Очаква се през следващите три дни в езерото да постъпят още 3 милиона кубични метра вода. Това създава риск от разрушаване на естествената дига, което може отново да наводни района.

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Бишал Нат Упрети, геолог и преподавател в университета "Трибхуван“ в Катманду, определи наводнението от сряда като "едно от най-големите бедствия в Непал“, като отбеляза, че срутването е отприщило "цунами от небето“ с височина между 90 и 200 метра и около 20 милиона кубични метра излишна вода.

Международният център за интегрирано развитие на планинските райони публикува подробна оценка на бедствието, като експерти предупреждават, че то може да предизвика втора вълна от наводнения, тъй като огромни количества отломки, отнесени в речните системи на региона, могат да създадат опасни задръствания.

Експерти извършват проверка дали река Тришули не е временно блокирана в тесните си участъци. Ако това се потвърди, образувалото се вследствие на срутването препятствие би могло да създаде естествена язовирна стена и да породи риск от ново мащабно наводнение.