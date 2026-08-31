Финално: Гюров обявява кандидатурата си за президент на 1 септември

Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред БНР той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието.

Пред bTV вчера Гюров обяви, че днес ще стане ясно дали ще се кандидатира за президент.

Очакванията са при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вицепрезидент - бившия главен секретар на МВР Георги Кандев.

Подкрепа за кандидатпрезидентската двойка досега са дали две парламентарни формации - ДБ и ПП.

Според "24 часа" бившият служебен премиер е избрал родния си Гоце Делчев, откъдето да се заяви за предизборната надпревара. От там е и Георги Кандев.

Двойката Гюров-Кандев бе потвърдена от различни представители на двете формации миналата седмица

Лидерът на ПП Асен Василев заяви, че още през юли е декларирал лична подкрепа за Андрей Гюров. И допълни, че за него той би бил страхотен президент. Все пак напомни партийните процедури - първо бившият служебният премиер трябва да обяви кандидатурата си официално, а след това Националният съвет на ПП трябва да вземе решение дали да го подкрепи.

Че ПП не иска Гюров да бъде партийна кандидатура, заяви зам.-шефът акад. Николай Денков. И допълни, че с ДБ ще имат общ кандидат, който да обедини не само център и дясно, а и по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие за страната.

"Многократно сме казвали, че най-близко е Гюров. В момента, в който се заяви, ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас", каза Денков. "Трудно е да се сетим за по-подходящ кандидат в момента", заяви и съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов пък пръв обяви, че кандидатурата на Гюров ще бъде издигната до дни. А още на 20 юни каза, че Гюров ще е кандидатът за президент на демократичната общност. За свой кандидат го избра и бившият премиер Иван Костов.