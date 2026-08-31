Божанов: Гюров е алтернативата за по-демократичното и дясно пространство

"Демократична България" (ДБ) предлага промени в Закона за електронната идентификация, уреждащи създаването и функционирането на европейски портфейли за цифрова самоличност.

Предложението им е в съответствие с регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.

"Вече трябваше да го имаме. Регламентът е приет достатъчно отдавна, че да даде на държавите членки да реагират такова мобилно приложение. Би трябвало нещата да са на финалната права", каза вносителят на законопроекта в българския парламент и съпредседател на ДБ Божидар Божанов в "България сутрин".

В България няма прието законодателство.

"Ние този законопроект, предишна него версия, предложихме по същото време миналата година - през септември, давайки знак на управляващите, че позакъсняват. Нищо не се случи тогава, затова го внесохме в този парламент", обясни Божанов пред Bulgaria ON AIR.

Той посочи, че критиката е към предишното управление, което е имало една година и "нищо не е свършило по тази тема".

"Налагаше се опозицията да внася законодателни инициативи. Извън политическите спорове - това е много важно. То дава на всички европейски граждани, включително български, да ползват всякакви и електронни услуги, и присъствени, включително да се представят и документи, например шофьорска книжка на телефон", поясни съпредседателят на ДБ.

Божанов уточни, че предлагат надграждане на базовата европейска рамка с превръщането на приложението не просто в приложение, с което се идентифицираме за някакви услуги, а през което можем да ползваме всички услуги.

"Приложение, което да бъде единна точка на гражданите и на бизнеса към държавата. Има базови разработки, които могат да бъдат използвани. Дали ще наваксаме - зависи от изпълнителната власт".

Депутатът напомни за предложенията в здравеопазването за изпращане на уведомления на пациентите, когато бъде извършена дейност.

Дигитализацията е заложена в програмата на правителството, въпросът е какво от това, изтъкна Божанов: "Дали има институционалната готовност това да бъде приведено в действие".

Андрей Гюров заяви, че днес ще стане ясно дали и как ще участва в президентската надпревара на 25 октомври.

"Ние през целия период заявяваме силно позитивното си отношение към неговата работа, към неговия политически потенциал. Официалната подкрепа от партийните органи идва след свикване на съответното заседание. Когато Гюров обяви своята кандидатура, ние ще съберем нашите партийни органи и ще вземем решение. Това би бил шанс за европейските избиратели да намерят противотежест на властта", коментира съпредседателят на ДБ.

Алтернативата на Йотова ще бъде в по-демократичното и дясно пространство, смята той.

"С "Продължаваме промяната" и с "Демократи за силна България" сме на една страница, от година и половина говорим едно и също. По отношение на ГЕРБ и Борисов - нашият разговор не е с партийните централи. Разговорът на кандидата е с избирателите. През последните години Борисов опитва да превърне партията, избирателите си в заложници на неговото оцеляване. Обяви предварително Йотова за победител".

Съпредседателят на ДБ посочи, че това, което със сигурност би спечелило изборите на Йотова, е да има кандидат на сглобката.

"Кандидат, с който са прегърнати Борисов с ДБ и ПП, съвсем правилно ще бъде етикиран като кандидат на сглобката. Затова Радев дойде с такова мнозинство, заради компромиси и грешки, които са правени. Няма как да си бил символа на завладяната държава и няколко месеца по-късно да кажеш, че нищо от това не е така, хората са забравили", заяви Божанов.

Изборът на новите членове на ВСС е задължителна стъпка, каза още той: "Изборът на ВСС не е съдебна реформа. Трябва да има много промени в правилата в Закона за съдебната власт".