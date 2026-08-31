Тежка катастрофа край Стражица, 85-годишен шофьор се бори за живота си

85-годишен мъж е с опасност за живота след катастрофа между два автомобила на главния път София - Варна в района на Стражица, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал в неделя около 11:00 ч. край разклона за село Кесарево.

По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила. Тежко е пострадал водачът на единия - 85-годишен мъж от Стражица.

Той е транспортиран и настанен за лечение във великотърновската болница с опасност за живота.

Другият шофьор е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. И от двамата водачи са взети кръвни проби.

Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

През изминалото денонощие двама души са загинали при катастрофи в страната, пише БТА.