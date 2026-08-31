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Наквасен с над 3 промила шофира на плажната ивица в Шкорпиловци

Той е задържан за срок от 24 часа

31.08.2026 | 11:18 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

32 годишен с 3,04 промила алкохол в кръвта е спрян на плажната алея в Шкорпиловци, съобщава БНР.

Инцидентът е станал през уикенда, а проверка е извършена от екип на Четвърто районно управление.

След положителния резултат с техническо средство на мъжа е издаден талон за медицинско изследване и е отведен в болнично заведение, където дал проби от кръв и урина.

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Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство, информираха от пресцентъра на варненската полиция.  

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Тагове:

пиян шофьор Шкорпиловци плаж
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