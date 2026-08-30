Путин зад волана на "Волга": Управлява се много добре, може дори с един пръст ВИДЕО

Президентът на Руската федерация Владимир Путин лично тества новия кросоувър Волга К50 по време на работно посещение в Нижни Новгород този петък, съобщават от Интерфакс. Държавният глава е шофирал автомобила между отделните цехове на местния производствен клъстер в компанията на представител на автомобилния завод.

Преди да седне зад волана, руският президент се е запознал детайлно с техническите характеристики на новата линия автомобили и е изпробвал както шофьорската, така и пасажерската седалка. След краткото пътуване из територията на завода, Путин е споделил впечатленията си пред присъстващите журналисти.

"В салона е меко и тихо. Управлява се много добре, може дори с един пръст", е заявил Владимир Путин, цитиран от руските информационни агенции.

Освен кросоувъра К50, върху чийто капак държавният глава е оставил своя подпис, той е разгледал и седана от серията С50.

Амбиции за независимо производство

От ръководството на компанията подчертават, че възраждането на марката Волга не е просто пускане на нов модел автомобил, а изграждане на цялостна производствена екосистема, която цели да бъде напълно независима от вносни компоненти и части.

"Волга“ K50 е практически идентична с китайския Geely Monjaro, въпреки че колата се сглобява в бившия завод на „Фолксваген“ в Нижни Новгород.