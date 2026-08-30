Ким Чен-ун разтърси севернокорейската армия: Кои са новите военни лидери?

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун уволни министъра на отбраната Но Куанг-чол при мащабно пренареждане на генералния щаб на военните, обявено в неделя от официалната информационна агенция KCNA, според AFP. Това пренареждане идва в момент, когато ядрено въоръженият Пхенян все повече парадира с военните си амбиции и засилва връзките си с Русия.

Куанг-чол е бил отстранен и от централното ръководство на управляващата Работническа партия по време на среща, председателствана от Ким Чен Ун в събота. Той е бил назначен за първи заместник-директор на отдела за боеприпаси, според държавните медии, цитирани от Agerpres.

Ким Сон Ги, директор на службата за обща политика на военните, ще го замени като министър. Министър-съветникът Пак Чен-чон пък е бил назначен за заместник-председател на Централната военна комисия на Работническа партия.

Ом Джу-хо, политически комисар на ВВС, и Ю Куанг-у, директор на Бюрото за сигурност на армията, са станали членове на Централния комитет на партията и неговото Политбюро.

Ким Чен-ун също така е поздравил учени, изследователи и официални лица на церемония, която също се проведе в събота, за техния напредък в отбранителните технологии, като им връчи национални отличия, според отделен доклад на KCNA. Те са били наградени за техния принос към "решаването на критични научни и технически проблеми при разработването на нови бойни оръжейни системи", добави агенцията, без да предоставя повече подробности.