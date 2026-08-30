Не на НАТО: Хиляди протестираха в Швейцария за запазване на неутралитета си

Организаторите на инициативата "Спасете швейцарския неутралитет", която ще бъде подложена на референдум на 27 септември, упрекват правителството за сътрудничеството му с НАТО и за придържането му към санкциите на Европейския съюз срещу Русия, съобщава AFP.

Около хиляда души се събраха в събота пред Федералния дворец в Берн по призив на поддръжници на народна инициатива, която се застъпва за строг неутралитет и която ще бъде подложена на гласуване от швейцарците след месец.

"Не на НАТО!", "Да на швейцарския неутралитет!", "Нека дадем шанс на мира", "Неутралността е нашата сила" бяха слоганите, изписани върху плакатите, носени от тълпа, съставена предимно от възрастни хора, дошли да изразят привързаността си към един от основите на швейцарската идентичност.

Организаторите на инициативата "Спасете швейцарския неутралитет", която ще бъде предмет на референдума на 27 септември, критикуват правителството за сътрудничеството му с НАТО и за придържането му към санкциите на Европейския съюз срещу Русия.

"Винаги сме били неутрални и не разбирам накъде отива нашето правителство. То заема позиция, въпреки че не мисля, че би трябвало", обяснява Ерик Леман, 61-годишен инженер от Лугано, кантон Тичино. "Това е част от идентичността на Швейцария." Аз съм напълно против Путин и това, което той направи. Но въпреки това вярвам, че правителството трябва да остане неутрално."

"Неутралността е полезна за Швейцария и е полезна и за Европа"

Експерти, бивш служител от разузнаването, политолог и няколко избрани длъжностни лица се редуваха на подиума. Сред тях бившият експерт на ООН Алфред де Заяс оцени, че "швейцарската външна политика има за последица Швейцария вече да не се възприема в света като неутрална държава".

"Неутралността е част от швейцарската идентичност, а неутралността е полезна за Швейцария и е полезна и за Европа и света", казва пред AFP бившият дипломат Жан-Даниел Рух.

Швейцария е призната от международната общност за неутрална държава от 1815 г. Нейният неутралитет е постоянен и въоръжен, но войната, водена от Русия в Украйна, възобнови дебата относно неучастието ѝ във външни конфликти. Суверенистката организация Pro Suisse е събрала достатъчно подписи, за да предизвика народно гласуване. Инициативата изисква конституцията да гарантира, че швейцарският неутралитет се прилага "без изключение" отсега нататък. Това би предотвратило, наред с други неща, задълбочаването на отношенията с НАТО, би изключило всеки военен съюз, освен в случай на външно нападение, и би забранило налагането на санкции, освен тези, решени от Организацията на обединените нации.

Въпреки че швейцарците до голяма степен са привързани към неутралитета на страната, правителството и парламентът отхвърлиха предложението, считайки го за твърде догматично и вероятно ще ограничи пространството за маневриране на страната в момент, когато геополитическото напрежение се засилва.

Повечето големи политически партии също се обявиха против него, вярвайки, че инициативата ще отслаби способността на Швейцария да адаптира външната си политика. Единственото изключение е Демократичният съюз на центъра (UDC, популистка десница), основната политическа сила в страната, тясно свързана с предложението от самото му стартиране.

Съботният митинг беше организиран от неправителствената организация "Public Eye on Science" - критична към санкциите срещу Русия, както и към здравните ограничения и задължителната ваксинация по време на пандемията от COVID-19.

През последните седмици швейцарската преса изрази загриженост относно евентуално руско влияние зад кампанията, наричана от някои опоненти "инициативата на Путин", в контекста, в който няколко от нейните организатори са известни с проруските си позиции.

"Честно казано, мисля, че швейцарският народ не се нуждае от руски съвети", отговори Жан-Даниел Рух, молейки дебатът да не бъде "демонизиран".

За Барбара, 51-годишна счетоводителка от Винтертур, близо до Цюрих, "важното е да има мир навсякъде по света" и Швейцария, според нея, трябва да допринесе за това.