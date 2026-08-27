Километрични опашки за гориво и в Иран (ВИДЕО)

В ранните часове на четвъртък пред бензиностанциите в Техеран и други ирански градове се извиха километрични опашки, след като ежедневният недостиг на гориво съвпадна с рязък скок заради паническото изкупуване, а представители на властите потвърдиха, че цените на бензина ще се повишат, без обаче да уточнят кога или с колко.

Видеа, публикувани в социалните мрежи, показват опашки от автомобили, образували се в столицата и близкия град Карадж около полунощ в сряда и продължили до ранните часове на деня, като няколко бензиностанции затвориха.

Официални лица отдадоха този наплив на слухове за недостиг, но мащабът на смущенията и обявяването на повишение на цените подсказваха за задълбочаващ се структурен проблем.

Недостигът от 15 милиона литра на ден е резултат от американските санкции, ограничили вноса, ударите на САЩ и Израел по иранската инфраструктура за преработка на петрол, както и от морската блокада на иранските пристанища, наложена след началото на войната на 28 февруари.

Скок на потреблението

Мохамад Садех Азимифар, изпълнителен директор на Националната компания за рафиниране и дистрибуция на петролни продукти на Иран, заяви, че потреблението в провинция Техеран е нараснало с 30%, но подчерта, че веригата за доставки остава стабилна.

"Някои хора се насочиха към бензиностанциите заради слухове, но няма повод за безпокойство“, каза той.

Керамат Вейс-Карами, изпълнителен директор на Националната компания за дистрибуция на горива, потвърди, че среднодневната дистрибуция се е увеличила от 138 милиона литра през месец Мордад (петият месец в иранския календар, бел.ред.) до 150 милиона литра в сряда. Този показател ясно сочи, че търсенето значително надхвърля обичайните нива.

Експертът определи слуховете за недостиг като "необосновани и безпочвени“ и призова шофьорите да не се редят на опашки, освен ако резервоарите им не са наистина почти празни.

Вицепрезидентът на Иран по изпълнителните въпроси Мохамад Джафар Гаемпанах заяви в сряда вечерта, че цените на горивата трябва да бъдат променени.

"Днес трябва да направим промени в цената на бензина и дизела“, каза той пред телевизията на провинция Гилан.

"Начинът, мащабът и моментът на тази промяна в цените все още не са определени; трябва да обсъдим въпроса с всички заинтересовани страни и след това да информираме обществеността за резултата“, обясни Гаемпанах.

Вицепрезидентът призна, че настоящата система за субсидиране е несправедлива, тъй като собствениците на автомобили се възползват от повече субсидирано гориво в сравнение с хората, които нямат превозни средства.